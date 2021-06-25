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25.06.2021 11:42

На дороги Чебоксар выйдут 60 новых троллейбусов

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии будут курсировать 60 новых троллейбусов. Транспортные средства поступили в распоряжение Чебоксарского троллейбусного управления в День республики. В торжестве по этому случаю принял участие глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Поздравляя участников, руководитель региона отметил, что в этом году праздник проходит под двумя девизами. Первый из них "Ниме. Хават", основанный на традициях народа и национальных культурных кодах. Второй - "Чувашия. Трансформация".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию - это и есть настоящая трансформация, когда мы по-новому организуем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта, - сказал Николаев.

Приобретение троллейбусов стало возможно благодаря средствам, которые выделило правительство РФ. На 1 миллиард 178 миллионов рублей из федерального бюджета было закуплено 68 троллейбусов. Восемь из них направлены в Новочебоксарск.

В результате троллейбусный парк столицы республики обновился примерно на 30 процентов. Теперь на всех маршрутах присутствуют низкопольные транспортные средства, полностью соответствующие требованиям программы "Доступная среда". Кроме того, 16 троллейбусов оснащены современной системой автономного хода.

Вместе с тем, в Чебоксарах продлили троллейбусный маршрут №14 до новых микрорайонов Солнечный город и Ясная поляна. Транспорт оснащен аппарелью для инвалидов, видеокамерами, USB и кондиционерами. Вместимость троллейбуса составляет 90-110 пассажиров.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

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