Полпред президента в ПФО оценил опыт борьбы с COVID-19 в Оренбуржье

Оренбуржье готово к любому варианту развития ситуации с пандемией COVID-19. В области накоплен хороший опыт, который может стать примером для других субъектов ПФО: здесь к вакцинации жителей призывают и сами медики, и губернатор - своим примером. Такой вывод сделал полпред президента в ПФО Игорь Комаров по итогам поездки в регион.

Накануне в Оренбуржье состоялось заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов Приволжья. Участниками встречи, проходившей в недавно открывшемся музее Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог, стали спикеры парламентов 14 субъектов ПФО и министры регионального правительства. В ходе обсуждения проблем и перспектив развития внутреннего туризма на примере Оренбургской области отмечалось, что регион обладает мощным туристическим потенциалом, который пока не реализован полностью. Игорь Комаров напомнил о новых инструментах поддержки субъектов - инфраструктурных бюджетных кредитах, которые можно получить на пять лет по ставке не более 3 процентов годовых. Направить их можно на расходы инвестиционного характера, включая строительство и реконструкцию объектов - в том числе туристской инфраструктуры.

По завершении заседания Игорь Комаров проверил работу нового онкодиспансера в Орске и осмотрел производственную площадку Новотроицкого завода хромовых соединений в ТОСЭР "Новотроицк".

Сегодня полпред президента в ПФО и губернатор Оренбуржья Денис Паслер обсудили социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона.

- Мы работали по резонансным темам, которые волнуют жителей: борьбе с коронавирусом и экологической ситуации, - констатировал Игорь Комаров, подводя итоги. - Считаю, что в регионе принимаются достаточные меры, Оренбуржье готово к любому из вариантов развития ситуации. Хорошая практика, которая может стать примером для других субъектов ПФО: здесь к вакцинации жителей призывают и сами медики, доверие к которым сейчас особенно высоко, и глава региона - своим примером. Экологической повестке правительство области совместно с Росприроднадзором также уделяет серьезное внимание, это видно по системной работе с хозяйствующими субъектами и жителями. Рассчитываем, что в ближайший год эта работа даст серьезные результаты.

Что касается ситуации в экономике, то в 2020-м доходы консолидированного бюджета Оренбуржья составили 131,2 миллиарда рублей, расходы - 133,4 миллиарда рублей. Дефицит в 2,2 миллиарда рублей был покрыт за счет остатков средств, имевшихся на начало года. Налоговые и неналоговые доходы снизились на 8,4 миллиарда рублей. Главная причина спада - снижение налога на прибыль предприятий. Учитывая долю нефтегазового сектора в экономике региона, на снижении доходов сказались как коронавирусные ограничения, так и падение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Ожидаемое снижение произошло в промышленном производстве, строительстве, инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, в потребительском секторе. При этом выросли показатели работы транспорта, агропромышленного комплекса. Индекс промышленного производства составил 96 процентов - на 3 процента выше, чем прогнозировалось. Сейчас экономика региона активно восстанавливается после локдауна. За январь-апрель 2021 года предприятия области отгрузили продукции на 377,2 миллиарда рублей - на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря сбалансированной бюджетной политике госдолг области удалось снизить на 3 процента - на 671 миллион рублей. Были закрыты все коммерческие кредиты региона.

- Важная задача на этот год - недопущение ограничений и нового локдауна, который негативно скажется на экономике региона, решение экологических проблем, снижение безработицы и создание комфортной среды в территориях. Мы проводим массовую вакцинацию - это наиболее действенный инструмент для того, чтобы снизить заболеваемость и предотвратить локдаун, - подчеркнул Денис Паслер. - Благодарен жителям за то, что они активно записываются на вакцинацию - число желающих выросло в три раза за последние дни. Уже вакцинировано больше 280 000 человек. Рассчитываю, что высокий темп вакцинации сохранится, и мы достигнем массового иммунитета в 60-70 процентов от общего количества взрослых оренбуржцев. Это сейчас общая задача органов власти, бизнеса, общественников и всех жителей региона.