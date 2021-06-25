В финале конкурса участвовало 33 организации. Качество продукции и услуг оценивали независимые эксперты из Института стратегических исследований РБ.

Фото: Пресс-служба правительства РБ

- Это заслуга всего коллектива, который успешно справился с задачей, поставленной перед нами правительством, - повышать качество продукции, - сказал, получая диплом, директор знаменитой здравницы Альфред Акбашев. - Награда особенно ценна, так как прошлый год был сложным из-за пандемии, но в условиях новых жестких реалий мы сумели перестроиться и перегруппироваться. Смогли не только сохранить коллектив, но и существенно повысить качество наших продуктов и услуг. К нам едет много отдыхающих потому что нам верят, и мы не можем это доверие терять.​

Держать высокую планку - давняя традиция санатория "Янган-Тау". Это было отмечено и профессиональным сообществом. "Янган-Тау" удостоен золотых медалей на всероссийском форуме "Здравница-2021" в номинациях "Лучшая концепция оздоровления сотрудников в санатории" и "Лучшая здравница для семейного отдыха".

Фото: Пресс-служба правительства РБ

Неизменно высокое качество услуг и продукции - не самоцель, а насущная необходимость, особенно в условиях пандемии, когда речь идет не только о здоровье, но и жизни людей.

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