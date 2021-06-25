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25.06.2021 17:33

В Чебоксарах запустили новые троллейбусы до отдаленного микрорайона

Текст: Сергей Кирсанов
Благодаря новым троллейбусам с автономным ходом в Чебоксарах продлили маршрут до отдаленного микрорайона Солнечный.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Новый электротранспорт поступил в столицу Чувашии в День республики. Как сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, приобретение троллейбусов стало возможным благодаря средствам, которые выделило правительство РФ. Чебоксарское троллейбусное управление пополнилось 60 единицами транспорта.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Троллейбусы экономичные, потребляют на 35 процентов электроэнергии меньше обычных, вмещают 90-100 пассажиров в зависимости от модификации. Они полностью соответствуют программе "Доступная среда". В салонах есть USB-зарядки, видеокамеры, - отметил Ладыков на своей странице в Instagram.

Глава администрации добавил, что машины будут распределены на все маршруты города, однако, большая часть на маршрут №1, а 16 троллейбусов с удлиненным автономным ходом направят на маршрут №14, который связывает микрорайоны Солнечный и Ясная поляна с центром города.

В церемонии передачи троллейбусов принял участие глава республики Олег Николаев. Поздравляя участников с Днем Республики, он отметил, что в этом году праздник проходит под двумя девизами. Первый из них "Ниме. Хават", основанный на традициях народа и национальных культурных кодах. Второй - "Чувашия. Трансформация".

- Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию - это и есть настоящая трансформация, когда мы по-новому организуем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта, - сказал Николаев.

В целом на обновление парка электротранспорта из федерального бюджета было выделено 1 миллиард 178 миллионов рублей. На эту сумму было приобретено 68 троллейбусов, восемь из них направлены в Новочебоксарск.

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