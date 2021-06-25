В Чебоксары прибыло первое судно на подводных крыльях

В столицу Чувашии прибыло первое из трех судов на подводных крыльях нового поколения "Валдая 45Р", которое задействуют в развитии речного туризма.

В речном порту судно встретили глава Чувашии Олег Николаев и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Как заявил Николаев, запуск "Валдаев" будет способствовать развитию Волги как транспортной артерии, а также простимулирует развитие внутреннего туризма, включая круизные маршруты.

- Для того, чтобы развивать туризм в Чувашии есть все - красивая природа, хорошая экология, национальный колорит и самое главное - река Волга. В силу того, что на сегодняшний день Волга не так широко используется с точки зрения развития туризма, мною было инициировано обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину, который поддержал наше стремление получить "Валдаи". Сегодня мы являемся свидетелями прибытия первого "Валдая". Буквально в следующие два месяца к нам один за другим должны приплыть два оставшихся судна, - сказал глава региона.

Гендиректор компании-разработчика судна Сергей Итальянцев поздравил жителей Чувашии с Днем республики и выразил надежду, что корабль обеспечит качественные пассажирские перевозки.

Как пояснили в пресс-службе администрации Чебоксар, "Валдай" полностью готов к эксплуатации и начнет курсировать после выполнения необходимых процедур страхования и лицензирования.

Судно будет носить имя известного кораблестроителя - уроженца республики Алексея Николаевича Крылова. Название выбрано по результатам опроса, проведенного в соцсетях. Первый рейс "Академик Крылов" совершит из Чебоксар в Казань, в ближайшем будущем он будет выполнять остановки в городах Мариинский Посад и Козловка. Корабль рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 километров в час, дальность плавания - до 400 километров.

Напомним, осенью прошлого года Олег Николаев обсудил с Михаилом Мишустиным возможность приобретения современных судов для развития речного туризма в регионе. В результате республика получила льготное финансирование из федерального бюджета на компенсацию части расходов через лизинговые механизмы.