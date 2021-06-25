В Чувашии водитель иномарки сбил двух девочек на переходе

В Чувашии травмы в результате наезда автомобиля получили две девочки 8 и 14 лет.

Как сообщили в МВД по Чувашии, ДТП произошло накануне около 19:20 на улице Винокурова в Новочебоксарске. По предварительным данным, 26-летний водитель Kia Rio сбил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, в этот момент молодой человек разговаривал по телефону. В результате наезда девочки получили различные травмы, их доставили в реанимацию. Виновника аварии освидетельствовали, он оказался трезв.

В прокуратуре Чувашии сообщили, что по факту ДТП будет организована проверка, в том числе того, как местные власти и ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на этом участке, насколько оборудован и освещен переход, а также необходимо ли на нем светофорное регулирование.