Новости

Некоторые музыканты сыграют на следующей "Дикой Мяте" за 1 рубль 13:09
Президент Союза педиатров России поддержала инициативу доктора Румянцева принять закон "О здоровье детей" 12:53
Сенатор: У России кончается терпение, надо жестко отвечать на санкции 12:40
Глава МВД сообщил о ликвидации двух подпольных нарколабораторий 12:39
В Чувашии водитель иномарки сбил двух девочек на переходе 12:35
Лукашенко предостерег от попыток сломать православие в Беларуси 12:33
После стрельбы по ивановским полицейским завели уголовное дело 12:19
В России повышена экспортная пошлина на пшеницу 12:16
"Союзмультфильм" за полгода показал 400 часов мультиков на телеканалах РФ 12:14
В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от жары 12:13
В Подмосковье побит рекорд по заболеваемости коронавирусом 12:08
Врач рассказала, как помочь себе в жару 12:02
Эксперт предупредил, какие утечки персональных данных самые опасные 12:00
Вертолеты Apache беззащитны перед ПВО России и Китая 11:58
МЧС предупредило москвичей о дожде и граде 11:55
В Минске примут меры в ответ на экономические санкции ЕС 11:53
На востоке Москвы начался град 11:46
В ФНС рассказали, сколько заработали самозанятые за год 11:43
"Интервью с вампиром" станет телесериалом 11:33
Израиль возвращает ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19 11:30
Трудовые мигранты смогут получать больше электронных госуслуг 11:27
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра 11:23
Умерла актриса из "Роньи, дочери разбойника" Мед Ревентберг 11:22
В ивановской деревне ликвидирован мужчина, открывший стрельбу 11:22
Названы города России с самой дорогой арендой офисов 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

В Чувашии водитель иномарки сбил двух девочек на переходе

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

В Чувашии травмы в результате наезда автомобиля получили две девочки 8 и 14 лет.

В Татарстане в ДТП с "Газелью" погиб ребенок

Как сообщили в МВД по Чувашии, ДТП произошло накануне около 19:20 на улице Винокурова в Новочебоксарске. По предварительным данным, 26-летний водитель Kia Rio сбил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, в этот момент молодой человек разговаривал по телефону. В результате наезда девочки получили различные травмы, их доставили в реанимацию. Виновника аварии освидетельствовали, он оказался трезв.

В прокуратуре Чувашии сообщили, что по факту ДТП будет организована проверка, в том числе того, как местные власти и ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на этом участке, насколько оборудован и освещен переход, а также необходимо ли на нем светофорное регулирование.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
Ростуризм попросил не закрывать курорты Кубани для непривитых туристов
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
Глава болгарской делегации признал Крым частью России
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году