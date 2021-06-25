В Самаре экс-судья признан виновным в получении взятки

Бывшего судью Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева суд признал виновным в получение взятки. Об этом сообщило в пятницу СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года к судье обратилась самарчанка с просьбой подписать ходатайство об условно - досрочном освобождении мужчины, отбывающего наказание в ИК-26 УФСИН в регионе. Михаил Бурцев пообещал, если материалы поступят к нему, он примет положительное решение об освобождении. Сумма вознаграждения при этом составит полмиллиона рублей.

9 октября 2019 года та же женщина-посредница получила от супруги преступника 500 тысяч рублей. При этом самарчанка решила, что передаст сумму судье двумя равными траншами по 250 тысяч рублей. В тот же день она встретилась с Михаилом Бурцевым в служебном кабинете Волжского районного суда. За разговором она положила на его рабочий стол половину суммы "гонорара". После получения взятки судью сразу же с поличным задержали сотрудники Управления ФСБ России по региону.

Экс-судье назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.