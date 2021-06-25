В Саратовской области спустили на воду корабль для Арктики

Новости

В Москве задержаны продавцы фиктивных справок о вакцинации 18:31
Вдова программиста Джона Макафи обвинила власти США в его смерти 18:28
В ЮАР активисты потребовали скорейшего одобрения вакцины "Спутник V" 17:57
Одобрен законопроект об изменении Конституции Беларуси 17:53
В центре Пскова нашли древнюю флягу 17:47
В Киргизии зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" 17:31
Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ по футболу в 2022 году 17:28
В Ярославской области провакцинируют персонал отелей и фудкортов 17:02
СМИ: Телеведущая Ксения Бородина подала на развод 16:54
Партия "Зеленая альтернатива" провела предвыборный съезд 16:51
В Москву доставили вакцину "КовиВак" 16:50
В Петербурге внедорожник протаранил гипермаркет 16:43
В АТОР оценили снижение спроса на отдых на Кубани в июле и августе 16:30
Часть Ярославля осталась без света из-за грозы 16:22
Жительница Петербурга разбилась в ДТП в Абхазии 16:16
На Кубани с помощью рейдов будут контролировать ограничения в отелях 16:13
Нурсултан Назарбаев привился вакциной "Спутник V" 15:57
Тизеры: Тилль Линдеманн и Александр Ревва в фильме об СССР 15:54
Число пропавших без вести при обрушении дома во Флориде превысило 150 15:50
Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань 15:43
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс" 15:41
Житель Перми подал в суд на AliExpress из-за списанных 109 тысяч рублей 15:31
На курортах Кубани можно отдыхать с прививкой иностранными вакцинами 15:27
В Курске из-за жары пропала вода 15:21
В Минцифры рассказали, сколько россиян уже получили QR-коды о вакцинации 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 17:56
Рубрика: Власть

В Саратовской области спустили на воду корабль для Арктики

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: Пресс-служба министерства промышленности Саратовской области Фото: Пресс-служба министерства промышленности Саратовской области
Фото: Пресс-служба министерства промышленности Саратовской области

В Балаково на воду спустили новый головной гидрографический катер "Юрий Бабаев" для работы на Северном морском пути. Последний раз для нашего флота такой корабль строили в Финляндии в начале 90-х годов.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Боевые стрельбы вертолетчиков Балтийского флота показали на видео

Как сообщает областное министерство промышленности и энергетики, в торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев, а также представители госкорпорации "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

Строительство нового корабля ведется на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе. Дальнейшее оснащение судна уже на воде будет проводится до декабря этого года, когда состоится его сдача в эксплуатацию. Кроме "Юрия Бабаева" на верфях в Балаково строится еще один катер такого же ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г "Юрий Осокин". Закладка обоих судов прошла в 2019 году.

Водоизмещение нового корабля около 260 тонн, экипаж судна будет состоять из семи человек.

Как сообщили на предприятии, катера строятся по программе модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие" в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути".

Гидрографический ледовый катер будет обеспечивать безопасность мореплавания по Севморпути. Портом приписки "Юрия Бабаева" станет Архангельск.

Зачем России нужен Северный морской путь

Как отметил заместитель председателя правительства Саратовской области Андрей Архипов, регион вносит свой вклад в стратегическую задачу по социально-экономическому развитию Арктики. Зампред поблагодарил судостроителей за успешную работу и пожелал удачи в реализации новых проектов.

Завершилась церемония спуска судна на воду награждением отличившихся заводчан.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние