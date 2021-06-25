В Саратовской области спустили на воду корабль для Арктики

В Балаково на воду спустили новый головной гидрографический катер "Юрий Бабаев" для работы на Северном морском пути. Последний раз для нашего флота такой корабль строили в Финляндии в начале 90-х годов.

Как сообщает областное министерство промышленности и энергетики, в торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев, а также представители госкорпорации "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

Строительство нового корабля ведется на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе. Дальнейшее оснащение судна уже на воде будет проводится до декабря этого года, когда состоится его сдача в эксплуатацию. Кроме "Юрия Бабаева" на верфях в Балаково строится еще один катер такого же ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г "Юрий Осокин". Закладка обоих судов прошла в 2019 году.

Водоизмещение нового корабля около 260 тонн, экипаж судна будет состоять из семи человек.

Как сообщили на предприятии, катера строятся по программе модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие" в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути".

Гидрографический ледовый катер будет обеспечивать безопасность мореплавания по Севморпути. Портом приписки "Юрия Бабаева" станет Архангельск.

Как отметил заместитель председателя правительства Саратовской области Андрей Архипов, регион вносит свой вклад в стратегическую задачу по социально-экономическому развитию Арктики. Зампред поблагодарил судостроителей за успешную работу и пожелал удачи в реализации новых проектов.

Завершилась церемония спуска судна на воду награждением отличившихся заводчан.