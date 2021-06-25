В Ульяновске изъяли пятерых голодных детей, оставленных без присмотра

Из ульяновской семьи временно изъяты пятеро малолетних детей в возрасте до пяти лет после того как соседи сообщили о том, что дети дома находятся одни, они явно голодны и бродят по подоконнику, о чем сообщила на своей странице "ВКонтакте" уполномоченная по правам детей в регионе Екатерина Сморода.

"По сигналу неравнодушных граждан (материалы уже переданы в правоохранительные органы) был организован комиссионный выезд по месту жительства семьи, где были обнаружены дети от 1,5 месяца до 5 лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра", - написала Екатерина Сморода.

По ее словам, "голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним". Детский омбудсмен в своем сообщении указала также, что спальных мест в комнате, где на членов семьи приходится менее 1 кв. м., для детей - нет, предметы ухода за новорожденным также отсутствуют, нет ни одежды, ни игрушек. И мать в очередной раз отсутствовала дома, оставив детей.

В настоящее время малыши в соответствии с законом помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По отношению к матери, недобросовестно исполняющей свои обязанности, вопрос будет решаться в судебных органах с учетом того, что семья уже несколько лет состоит на учете.