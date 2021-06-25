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25.06.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

Житель Перми подал в суд на AliExpress из-за списанных 109 тысяч рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Житель Перми подал в суд на электронную торговую площадку AliExpress, от которой уже полтора года безуспешно пытается получить денежные средства, списанные с его банковского счета по ошибке, сообщает РИА Новости.

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Еще в 2019 году на сайте интернет-магазина мужчина заказал резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Через несколько минут с его кредитной банковской карты, привязанной к личному кабинету на AliExpress, было списано 109 тысяч рублей. Как выяснилось позже, ошибка произошла по вине продавца, который указал вес перчаток вместо 75 граммов - 75 килограммов. В результате стоимость товара увеличилась в несколько раз. Деньги покупателю на карту так и не вернулись. Более того, мужчина ежемесячно выплачивает банку проценты, так как со счета списаны были кредитные деньги.

Иск покупателя к электронному магазину будет рассматриваться в Кировском районном суде города Перми.

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