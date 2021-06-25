Детей в оздоровительных лагерях Приангарья протестируют на наркотики

Проверка подростков, отдыхающих в оздоровительных лагерях Иркутской области, на употребление наркотических средства станет частью системы профилактики. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев на заседании Государственного антинаркотического комитета, которое прошло под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева.

Поставлена задача не только тестировать юных жителей области, но и рассказывать им о вреде наркотиков, а также об уголовной ответственности за распространение запрещенного зелья.

Нынешним летом эксперимент пройдет только в трех лагерях. Это связано, в частности, со сложной эпидемиологической обстановкой. Позже тестирование буду проводить во всех оздоровительных лагерях области, цитирует сегодня губернатора Кобзева пресс-служба регионального правительства.

Из казны области выделены также средства на медицинские осмотры школьников Заларинского, Ангарского и Иркутского районов, где ситуация с распространением наркотиков считается сложной. Наркологи должны протестировать максимум подростков во время учебного года.

Кроме того, Игорь Кобзев сообщил о данном им поручении спланировать в регионе строительство новых наркологических диспансеров.

Справка

В прошлом году уровень употребления наркотиков в Приангарье снизился на восемь процентов. За последние пять лет - на 37. Сейчас область занимает по заболеваемости наркоманией 25 место в России и пятое - в Сибирском федеральном округе.