Глава МВД: За 3 года количество наркопреступлений увеличилось в 2,5 раза

На заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что за три года количество наркопреступлений, совершенных с применением современных технологий, увеличилось в два с половиной раза. Как правило, они совершаются в организованных формах.

Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тысяч.

Владимир Колокольцев рассказал, что накоплен опыт привлечения общественных объединений, оказывающих содействие в выявлении групп деструктивной направленности в интернете. Реализуется порядка 60 таких инициатив.

В феврале Роскомнадзором запущено мобильное приложение. С его помощью пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в том числе пронаркотического контента.

Выстроено взаимодействие и с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например, "ВКонтакте". В результате совместной работы с ее администрацией удалено почти 900 записей.

С начала года владельцы соцсетей обязаны уже самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Соответствующие требования установлены 530-м Федеральным законом.

Еще одним важным шагом стало введение административной ответственности за пропаганду наркотиков с использованием Сети.

Министр считает, что для кардинального улучшения ситуации всего этого недостаточно.

По его мнению, необходим комплексный подход, участие всех заинтересованных органов государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их последующей конфискации.

Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам прошлого учебного года охват обучающихся социально-психологическим тестированием увеличился на 10% и превысил шесть миллионов человек. Снижение общего числа несовершеннолетних наркопотребителей подтверждается медицинской статистикой.

Вместе с тем сохраняется рост числа подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие наркопреступления.

В оперативных сводках фиксируются случаи отравления детей, в том числе новыми психоактивными веществами. К сожалению, нередко они заканчиваются летальным исходом.

Глава МВД рассказал о продолжении работы по изменению Правил оказания услуг почтовой связи в части закрепления обязанности по фиксации данных отправителей. Новый порядок создаст условия для более оперативного установления сбытчиков запрещенных веществ.

Министр отметил снижение криминальной активности со стороны наркопотребителей. Так, количество совершенных ими наркопреступлений сократилось почти на 4,5 %, а лицами в состоянии наркотического опьянения - более чем на 20%.

Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность ситуацией в Сибирском федеральном округе. По его словам, значительные зоны произрастания дикорастущей конопли в южных регионах Сибири являются источником поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. На округ приходится треть изъятой в этом году марихуаны. На протяжении ряда лет он является одним из лидеров по количеству острых отравлений наркотиками.

В прошлом году этот показатель в расчете на 100 тысяч населения в 1,5 раза превысил среднероссийский. А среди подростков, что особенно тревожно, - почти в 2,5 раза.