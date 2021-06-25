Глава МВД: За 3 года количество наркопреступлений увеличилось в 2,5 раза

Новости

В Арктике за счет бюджета ликвидируют три опасных объекта и 8 свалок 14:24
В Якутии появятся "свободные от коронавируса" кафе и спортзалы 14:14
Козлов назвал стоимость модернизации метеостанций в Арктике 14:04
Путин поручил полпредам доложить о помещениях для Российского Красного Креста 13:58
На Кубани не планируют менять новые ограничения для туристов 13:50
В Кремле сожалеют о желании Киева отгородиться от Донбасса 13:48
На Урале впервые применили кардиоверсию для лечения аритмии у младенца 13:39
Церемонию развода караулов в Кремле отменили 26 июня из-за жары 13:36
Актера Анатолия Хропова избили в центре Москвы 13:24
Премьер Беларуси представил проект закона об изменении Конституции 13:23
В Псковской области 900 населенных пунктов остались без света 13:22
В Калининграде первый бар решил пускать только привитых гостей 13:21
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений 13:20
Песков: В ближайшие дни дефицит вакцины от COVID-19 будет компенсирован 13:19
Некоторые музыканты сыграют на следующей "Дикой Мяте" за 1 рубль 13:09
Президент Союза педиатров России поддержала инициативу доктора Румянцева принять закон "О здоровье детей" 12:53
Сенатор: У России кончается терпение, надо жестко отвечать на санкции 12:40
Глава МВД сообщил о ликвидации двух подпольных нарколабораторий 12:39
В Чувашии водитель иномарки сбил двух девочек на переходе 12:35
Лукашенко предостерег от попыток сломать православие в Беларуси 12:33
После стрельбы по ивановским полицейским завели уголовное дело 12:19
В России повышена экспортная пошлина на пшеницу 12:16
"Союзмультфильм" за полгода показал 400 часов мультиков на телеканалах РФ 12:14
В Подмосковье организовали проверку после смерти младенца от жары 12:13
В Подмосковье побит рекорд по заболеваемости коронавирусом 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 14:18
Рубрика: Происшествия

Глава МВД: За 3 года количество наркопреступлений увеличилось в 2,5 раза

Текст: Михаил Фалалеев
На заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что за три года количество наркопреступлений, совершенных с применением современных технологий, увеличилось в два с половиной раза. Как правило, они совершаются в организованных формах.

Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тысяч.

Эксперт: Пандемия спровоцировала рост числа наркозависимых в Москве

Владимир Колокольцев рассказал, что накоплен опыт привлечения общественных объединений, оказывающих содействие в выявлении групп деструктивной направленности в интернете. Реализуется порядка 60 таких инициатив.

В феврале Роскомнадзором запущено мобильное приложение. С его помощью пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в том числе пронаркотического контента.

Выстроено взаимодействие и с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например, "ВКонтакте". В результате совместной работы с ее администрацией удалено почти 900 записей.

С начала года владельцы соцсетей обязаны уже самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Соответствующие требования установлены 530-м Федеральным законом.

Еще одним важным шагом стало введение административной ответственности за пропаганду наркотиков с использованием Сети.

Министр считает, что для кардинального улучшения ситуации всего этого недостаточно.

По его мнению, необходим комплексный подход, участие всех заинтересованных органов государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их последующей конфискации.

Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам прошлого учебного года охват обучающихся социально-психологическим тестированием увеличился на 10% и превысил шесть миллионов человек. Снижение общего числа несовершеннолетних наркопотребителей подтверждается медицинской статистикой.

Вместе с тем сохраняется рост числа подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие наркопреступления.

Глава МВД сообщил о ликвидации двух подпольных нарколабораторий

В оперативных сводках фиксируются случаи отравления детей, в том числе новыми психоактивными веществами. К сожалению, нередко они заканчиваются летальным исходом.

Глава МВД рассказал о продолжении работы по изменению Правил оказания услуг почтовой связи в части закрепления обязанности по фиксации данных отправителей. Новый порядок создаст условия для более оперативного установления сбытчиков запрещенных веществ.

Министр отметил снижение криминальной активности со стороны наркопотребителей. Так, количество совершенных ими наркопреступлений сократилось почти на 4,5 %, а лицами в состоянии наркотического опьянения - более чем на 20%.

Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность ситуацией в Сибирском федеральном округе. По его словам, значительные зоны произрастания дикорастущей конопли в южных регионах Сибири являются источником поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. На округ приходится треть изъятой в этом году марихуаны. На протяжении ряда лет он является одним из лидеров по количеству острых отравлений наркотиками.

В прошлом году этот показатель в расчете на 100 тысяч населения в 1,5 раза превысил среднероссийский. А среди подростков, что особенно тревожно, - почти в 2,5 раза.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минцифры Роскомнадзор Правительство МВД СФО Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году