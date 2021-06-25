При поддержке ОНПЗ в Омске открылась выставка юных художников

В детской библиотеке имени Пушкина открылся необычный вернисаж. В экспозицию включены работы, созданные юными художниками во время пленэра на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Это более 50 рисунков, которые будут выставлены на онлайн-аукционе в рамках благотворительного проекта "Мастерская добра". Проект осуществлен благодаря поддержке Омского НПЗ.

Это далеко не первый проект предприятия, направленный на поддержку детских городских организаций. Начиная с 2016 года, предприятие традиционно проводит различные мероприятия в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

В этом году впервые партнером "Мастерской добра" стала ДШИ №12. Воспитанники художественного отделения школы искусств рисовали с натуры объекты завода. Теперь работы войдут в число лотов ежегодного благотворительного аукциона, который каждый год проводится на предприятии в рамках акции "Мастерская добра". Вырученные средства будут направлены на оснащение класса актерского мастерства в детской школе искусств №12, который был открыт в прошлом году также при поддержке Омский НПЗ.

В крупнейшей детской библиотеке города, где проходит вернисаж, в 2019 году предприятие провело масштабную модернизацию. Помимо ремонта помещений, замены окон, полностью обновлена инженерная инфраструктура, переоснащены залы и книгохранилища. Благодаря этому проекту юные омичи получили современную комфортную площадку для обучения и творчества.

- Место выставки работ юных художников выбрано не случайно, ведь детская библиотека имени Пушкина - одна из старейших в городе, у нее долгая, интересная история. После обновления "малая пушкинка" превратилась в современный многофункциональный центр для чтения, общения, досуга и творчества детей и их родителей не только Советского округа, но всего Омска, - отметил глава администрации Советского округа Борис Сеньков. - Сегодня ОНПЗ реализует еще один социальный проект, направленный на поддержку школы искусств №12. Участие ее воспитанников в благотворительной акции предприятия - не только возможность проявить себя. Дети на личном опыте осознают, как важно оказать помощь кому-то другому. Уделяя пристальное внимание воспитанию подрастающего поколения, мы можем быть спокойны за наше будущее.