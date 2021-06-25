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25.06.2021 11:51
Рубрика: Власть

Сотни новосибирцев получили кешбэк за детский отдых

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Более 1,5 тысячи родителей, начиная с 25 мая, приобрели путевки для своих детей в детские оздоровительные лагеря и уже получили кешбэк.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова считает, что главное новшество этого сезона - программа компенсации родителям половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь (программа детского туристического кешбэка).

Фото: Татьяна Кравченко
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Процесс предоставления кешбэка - на контроле правительства региона, где создан оперативный штаб по данному направлению во главе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым.

- Кешбэк позволил сделать отдых детей более доступным для родителей, дал возможность выбрать лагерь для отдыха своего ребенка, - отметила Ольга Потапова.

Всего, по данным пресс-службы областного правительства, в первых сменах приняли участие более семи тысяч детей. В регионе отрыты порядка 30 загородных лагерей.

Еще одна особенность нынешней оздоровительной кампании - в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Первые смены, по оценке министерства, прошли успешно.

- Массовых выездов детей из лагерей допущено не было. Традиционно лагеря Новосибирской области пользуются востребованностью среди жителей региона, и на летний период забронировано 100 процентов путевок, - сказала замминистра.

В регионе, как и на федеральном уровне, уже действует две системы возврата стоимости путевок в детские лагеря. Первая - приобретение путевок родителями онлайн по платежной системе "Мир". Вторая - приобретенные путевки родителями до начала программы кешбэка (до 24 мая включительно), старт которой состоялся 15 июня.

Для получения компенсации стоимости за путевки, которые были приобретены до 24 мая, родителям необходимо написать заявление на сайте "Госуслуги" после завершения смены в лагере.

О возмещении части затрат на путевки в детские лагеря можно узнать в единой региональной службе-122, где на звонки отвечают робот Николай и операторы.

Ольга Потапова также отметила, что с учетом 75-процентной наполняемости загородных лагерей в текущем году будет снижено количество детей, которые смогут в них отдохнуть. Всего - не более 106 тысяч детей, в 2019-м 136 тысяч детей провели лето в загородных и дневных лагерях.

Справка "РГ"

По программе предусмотрен 50-процентный возврат стоимости путевок, приобретаемых для отдыха в загородных лагерях. Кешбэк придет автоматически только на те путевки, которые были оплачены после 25 мая картой "Мир" у организаций-участников программы, в течение пяти рабочих дней c момента регистрации платежа (не более 20 тысяч рублей). Актуальный перечень лагерей-участников программы размещен на сайте мирпутешествий.рф.

 Кроме того, с 15 июня получить 50 процентов от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей, смогут родители, которые приобрели путевку в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы (до 25 мая) детского туристического кешбэка, подав заявки на сайте Госуслуг.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

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