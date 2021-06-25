В Красноярском крае неизвестный выстрелил в водителя скорой помощи

В одну из больниц города Назарова поступил местный житель. Его травма имеет криминальный характер, поэтому правоохранительные органы были поставлены в известность о случившемся, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 21 июня. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой предстоит определить тяжесть вреда здоровью госпитализированного мужчины.

По данным "Интерфакса", пострадавший - водитель скорой помощи. Он получил ранение в результате вооруженного нападения. В конце рабочего дня сотруднику медучреждения выстрелили в голову, когда он ставил машину в гараж. Раненый упал, но затем поднялся. Его коллега, стоявший неподалеку, на крыльце здания больницы, оказал помощь пострадавшему.

Сейчас водитель в состоянии средней тяжести находится в травматологии.