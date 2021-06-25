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25.06.2021 11:54
Рубрика: Власть

В Новосибирской области обеспечат села чистой водой

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу (ЖКК) и тарифам. Его участники заслушали доклад министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова об итогах реализации в 2020 году госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Традиционно основное внимание депутаты уделили злободневным вопросам - обеспечению чистой водой сельских территорий и развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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Более 2,5 лет в регионе идет "мусорная" реформа. Одни считают, что это лишь начало пути, депутаты же уверены: должны быть результаты.

Министр Денис Архипов сообщил, что в 2020 году на развитие системы обращения с ТКО направлено почти 87 миллионов рублей. В целом удалось выполнить все заявленные показатели, лишь два из четырнадцати не достигнуты. Один касается числа объектов, которые должны обслуживать лицензированные компании.

- Из рабочего поселка Линево ушел один оператор, новый получает лицензию. Так что необходимого показателя мы достигнем, - пояснил министр.

Невыполнение второго показателя связано с комплексной проблемой, когда компании отказываются участвовать торгах по выбору подрядной организации для строительства площадок временного хранения ТКО.

- Они не видят для себя прибыли и не идут в отдаленные районы, - сделал вывод Денис Архипов. - Проблем еще много. Но по итогам двух лет работы мы видим позитивные изменения. Так, количество жалоб и обращений, которые к нам поступают, снижается. Региональный оператор "Экология - Новосибирск" стал работать стабильнее. В числе ключевых задач - дальнейшее развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов, которая должна не только включать установку соответствующих контейнеров, но и активную информационную работу с населением.

Генеральный директор ООО "Экология - Новосибирск" Лариса Анисимова сообщила, что в настоящее время услугой по обращению с ТКО охвачены почти 2,7 миллиона человек (95,89 процента населения). Собираемость оплаты - 95-97 процентов. Это высокий показатель.

- Деньги с населения собираем, а обеспечить вывоз мусора не можем. Из районов поступают жалобы, что мусор не вывозят неделями, перевозчики жалуются, что с ними не рассчитываются. Такого не должно быть. Если регоператор не может наладить работу с перевозчиками, пусть сам вывозит ТКО, - обратился к членам комитета депутат Вадим Агеенко.

Всего в регионе установлено около трех тысяч емкостей, предназначенных для раздельного сбора ТКО, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот. В планах регоператора на 2021 год - приобрести еще 1 200 контейнеров для накопления ТКО на общую сумму 20,6 миллиона рублей. Также, согласно госпрограмме в области, должен быть введен в эксплуатацию 21 мусороперерабатывающий завод и четыре мусорных полигона.

Между тем первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов обратился к комитету с просьбой инициировать новую программу по ремонту и бурению скважин в Новосибирской области. Средства на нее необходимо предусмотреть при формировании бюджета на 2022 год.

Ежегодно на эти цели из бюджета направляют не более 200 миллионов рублей. По оценке министерства ЖКХ и энергетики, для решения проблемы в целом необходимо восемнадцать миллиардов руб-лей. Министр Денис Архипов отметил, что в регионе качество воды улучшается благодаря федеральному проекту "Чистая вода", участником которого является Новосибирская область. Но в то же время, как заметил Андрей Панферов, бюджетные средства не предусмотрены для мелких муниципальных образований, где скважины были пробурены еще при СССР.

- Обеспечение сельских населенных пунктов области качественной питьевой водой, бурение необходимого числа водозаборных скважин - стратегическая задача для Новосибирской области, - подчеркнул Андрей Панферов. - Я недавно был в Чановском районе и скажу, что на первое место, опередив проблему дорог, вышла вода.

Прямая речь

Евгений Покровский, зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам:

- За три-пять лет мы сможем решить серьезную проблему обеспечения сельских территорий качественной питьевой водой. Прошу комитет занять принципиальную позицию. В работе комитета эта тема будет в приоритете.

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