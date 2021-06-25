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25.06.2021 20:21
Рубрика: Власть

На развитие двух сел Ингушетии выделят федеральные средства

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

В Министерстве сельского хозяйства России одобрили два проекта из Ингушетии по развитию сельских территорий на будущий год. Речь идет о строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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На это из бюджета планируется выделить более 425 миллионов рублей. Работы планируется выполнить в рамках государственной программы "Современный облик сельских территорий". Регион предложил включить в нее всего девять проектов. Остальные семь сейчас согласовываются в федеральном министерстве.

Как отметил на недавней встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, большая часть населения республики проживает и работает в сельской местности, поэтому комплексное развитие сельских территорий имеет для региона первостепенное значение. Существенная помощь в этом направлении оказывается по госпрограмме Минсельхоза России.

Также обсуждались итоги работы агропромышленного комплекса республики и перспективы его развития. Было отмечено, что поддержка ингушских аграриев дает хорошие результаты, в том числе в продвижении продукции на экспорт. Так, Ингушетия перевыполнила план по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" в прошлом году более чем на семь процентов.

В республике впервые за долгое время начали внедрять мелиорацию. Особое значение для региона имеет грантовая поддержка семейных и животноводческих ферм в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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