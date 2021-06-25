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25.06.2021 20:38

На Ставрополье заработал новый питающий центр

Сегодня в селе Верхнерусском Шпаковского муниципального округа Ставропольского края состоялось торжественное открытие новой подстанции 35 киловольт "Верхнерусская". "Россети Северный Кавказ" инвестировали в строительство энергообъекта 190 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Питающий центр в работу торжественно запустили первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, директор филиала "Ставропольэнерго" Игорь Демчак и глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов.

Открывая знаковое мероприятие, Виктор Абаимов отметил профессионализм специалистов в ходе выполнения работ на новом объекте, а также подчеркнул, что энергокомпания продолжит усилия для дальнейшего развития энергосистемы Ставропольского края во благо надежного энергоснабжения потребителей.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко, модернизация электросетевого хозяйства - одна из самых важных задач, стоящих перед энергетиками. Развитие электросетей способствует экономическому росту как отдельных муниципалитетов, так и всего региона в целом. Наличие резервных мощностей позволяет вводить в эксплуатацию новое жилье, строить промышленные предприятия и коммерческие объекты и обеспечивать надежное энергоснабжение подключенных потребителей.

От подстанции будут запитаны потребители села Верхнерусского, хутора Нижнерусского и промзоны города Михайловска - это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория. Ранее они получали электроснабжение от подстанции 110 киловольт "Промкомплекс", которая расположена примерно в 30 километрах. Изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов.

"Ранее электроснабжение потребителей осуществлялось от подстанции 110 киловольт "Промкомплекс", которая функционировала с возросшей нагрузкой на электросети из-за большой протяженности воздушной линии электропередачи от энергообъекта до населенных пунктов - почти 30 километров. Для устранения этой проблемы руководством компании было принято решение о переносе центра нагрузки и строительстве нового объекта, который сегодня оснащен силовым трансформатором мощностью 6,3 мегаватта и оборудованием, отвечающим всем современным требованиям к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта", - акцентировал в ходе мероприятия директор филиала "Россети Северный Кавказ" Игорь Демчак.

В завершении торжественного мероприятия руководством сетевой компании отраслевыми наградами были отмечены заслуги тех специалистов, которые внесли огромный вклад и непосредственно участвовали в возведении объекта во благо жителей Ставрополья.

Ключевые факты о питающем центре: 100 процентов оборудования произведено в России, включая силовой трансформатор, внедренные технологии позволяют обеспечить дистанционное управление, обмен данными между всеми элементами осуществляется в цифровом формате по двум независимым каналам связи.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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