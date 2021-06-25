В Псковской области 900 населенных пунктов остались без света

В Псковской области без электричества остались около 900 населенных пунктов. Причина - грозовой фронт с сильными ливнями и шквалистым ветром.

Об этом официально сообщила администрация Псковской области в своем Telegram-канале. По данным регионального штаба по безопасности электроснабжения, которые основываются на информации муниципальных образований, отключения света отмечены в 19 районах. Более всего пострадали девять муниципалитетов.

Власти Псковской области определили главные задачи - в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и обеспечить население питьевой водой. Коллегам из региона, всего там работают 103 местные бригады энергетиков, помогают специалисты из Карелии, Вологды и Архангельска. Оттуда прибыли 27 бригад вместе с техникой.