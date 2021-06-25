Жительница Петербурга разбилась в ДТП в Абхазии

В Абхазии на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба в ДТП погибла жительница Петербурга, об этом сообщает местное управление МЧС.
По предварительным данным, женщина ехала за рулем автомобиля Toyota. По невыясненным пока причинам, машина врезалась в дерево.
Прибывшие на место спасатели вызволили из автомобиля пассажира, его доставили в больницу.
Также была деблокирована женщина, сидевшая за рулем. Врачи скорой помощи, несмотря на все усилия, не смогли ее спасти. Личность погибшей установлена, известно, что ей 61 год, она проживает в Петербурге.