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Рубрика: Происшествия

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение

Легкомоторный самолет, который перестал накануне выходить на связь, потерпел крушение в Архангельской области. Пилот и летчик-наблюдатель живы, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Фото: vk.com
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"Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что люди в сознании.

Этот самолет мониторил обстановку в лесах в пожароопасный сезон. Авипатрулирование производилось в Верхнетотемском районе. В 18.45 связь с экипажем прервалась. В 21.05 в район вылетел спасательный вертолет Ми-8.

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