СК начал проверку по факту крушения самолета в Архангельской области

В Архангельской области потерпел крушение легкомоторный самолет лесопожарной охраны. Следственный комитет на транспорте по СЗФО проводит проверку по уголовному делу по статье 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 24 июня. Днем с посадочной площадки Верхняя Тойма вылетел самолет "Пайпер ПА-28", который следовал в Сыктывкар. Экипаж проводил плановый облет территории лесов Архангельской области на предмет пожаров.

Все было в штатном режиме. А вечером с самолетом пропала связь. На поиск отправился вертолет Ми-8. Легкомоторный самолет обнаружили в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района. Он горел, пилот и наблюдатель находились на безопасном расстоянии и в сознании.

Пострадавших доставили в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически полностью уничтожен огнем.