В центре Пскова нашли древнюю флягу

Флягу XVII века обнаружили археологи во время раскопок на улице Леона Поземского, сообщает археологический центр Псковской области.

Фляга керамическая, покрыта зеленой эмалью. На ее поверхности сохранился замысловатый орнамент.

Археологи отмечают, что обычно им удается найти осколки сосудов, здесь же фляга за исключением поломанного носика цела, что является редкостью.

И дело не в том, что керамика бьется в толще земли. Реальность такова, что археологи во время раскопок чаще всего обследуют локации, где в прошлом складировали мусор. На свалках древности можно найти огромное количество артефактов. Но у них есть особенности - вещи, там обнаруживаются, как правило, вещи, вышедшие из строя.

До появления промышленности предметы быта имели очень высокую материальную ценность, они передавались из поколения в поколение, практики выбрасывать годные вещи у наших предков не было.