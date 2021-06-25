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25.06.2021 13:21
Рубрика: Общество

В Калининграде первый бар решил пускать только привитых гостей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде появилось первое "антиковидное" заведение общепита, куда смогут попасть только вакцинированные посетители.

Фото: РИА Новости
В Калининграде обязали вакцинироваться отдельные категории граждан

Речь идет о баре в центре города, который является домашней сценой популярного музыкального фестиваля "Калининград Сити Джаз".

Начиная с грядущих выходных, вход в заведение будет осуществляться строго по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, и паспорту. О таком решении представители бара сообщили на своей странице в соцсети.

Ранее на базе заведения общепита и офиса фестиваля "Калининград Сити Джаз" открылся выездной пункт вакцинации городской больницы №3. Он работает с понедельника по пятницу с 12.00 до 18.00.

"Делая прививку вакциной "Спутник V", вы не только вносите вклад в создание коллективного иммунитета жителей нашего города, но и поддерживаете фестиваль "Калининград Сити Джаз" в непростое время пандемии. Ведь все мы верим и делаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся и прошел безопасно в рамках необходимых ограничений", - говорится в сообщении заведения.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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