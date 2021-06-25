Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону

Ровно пять лет назад украинский грек Спартак Резник со своей женой и тремя детьми бежал в Россию уже от киевских карателей. Его похитили и пытали только за то, что он рассказывал правду о действиях ВСУ в вооруженном конфликте 2014 года. Конечно, жизнь в России пришлось начинать с нуля. Но здесь он не просто сумел открыть свое дело и встать на ноги, но и, без преувеличения, обрел свой новый дом.

Правда о войне

Весной 2014 года в Донецкую область под Мариуполем пришли вооруженные силы Украины. Вытесняя ополченцев, ВСУшники разместили свои танки и артиллерию прямо в их поселке. У ворот Спартака, например, поставили артиллерийскую пушку, а потом загнали в соседний двор настоящий боевой танк. Чтобы машину не было видно, украинский танкист одним боком въехал прямо в дом, разрушив одну из несущих стен. Из людей просто сделали живой щит и обстреливали соседние поселки, где жили такие же мирные семьи.

"Я пытался остановить это безумие, писал в международные СМИ, составлял коллективные жалобы в Киев. Мы делали официальные запросы во все госорганы Украины, высылали фото- и видеодоказательства беззакония, - вспоминает Спартак. - Я тогда даже представить не мог, что это делалось по приказу новых киевских властей".

"Нежелательная" правда новой Украине была не нужна. Ровно через три месяца после начала боевых действий правдоруба похитили сотрудники СБУ. Прямо из дома. Обвинений не выдвинули, но шесть суток продержали в зиндане, причем о его местонахождении не знал никто. Жена Любовь искала его повсюду, и ни одна служба не сказала, где муж. И это на фоне ежедневных обстрелов и сводках о погибших. Через неделю его просто выкинули из машины в центре Мариуполя с мешком на голове.

И даже тогда семья еще не думала покидать Украину. Когда у дочки после очередного ночного обстрела начались проблемы с сердцем, они уехали на операцию в Киев. Но украинские хирурги лечить ее отказались, а только посоветовали уезжать "подальше от войны".

"На вокзалах Киева тогда шел набор в национальные батальоны. Все официально, через государство. А я же видел, что эти батальоны творили в наших селах. Как ветерана Великой Отечественной войны убили, как нашу милицию согнали в центр города и показательно среди бела дня при всех расстреляли из БМП. И только тогда пелена упала с моих глаз, я все понял, собрал семью и в ту же неделю уехал".

Спартак еще на Украине был известен как "садовод-волшебник". Поэтому никаких сомнений, чем заниматься в России, у него не было. Из полуразрушенного дома захватили только то, что посчитали самым необходимым - легковой прицеп, под завязку забитый садовым инвентарем. Лопаты, тяпки, поливалки и один бензиновый культиватор: "Нас пожалели и пропустили со всем этим железом. Пограничники на границе только горько пошутили "Люди работать едут, не пропадут".

Вообще они ехали на Кубань, где климат помягче, но по дороге через Ростовскую область их приняли так, что Спартак неожиданно для себя вдруг осознал - их новый дом теперь будет здесь.

"В память особо врезались первые минуты, как мы остановились у администрации. И первые слова встречающего нас замглавы района: "Ничего не бойтесь. Мы своих не бросаем". Нас правда разместили в лучшем пансионате района, привезли продукты на первое время, одежду. А через несколько дней к нам приехал местный фермер, Александр Иванович Юрьев. Я его считаю не просто нашим меценатом, а спасителем. Он отдал нам пустующий дом своей матери, поставил там новые окна, провел в доме новое отопление, каждый вечер привозил полные сумки с продуктами. Делал так, чтобы я даже в самом малом не чувствовал тревоги и ни в чем не нуждался. Несколько месяцев подряд просто он ежедневно закрывал все наши вопросы. Детей в школу устроили в особом порядке, помогли со всеми документами. После того, что мы пережили в Мариуполе, мы просто не могли поверить, что где-то существует такое братство. Ведь мы тогда ничего не могли дать этим людям, а они заботились о нас, как о своих самых близких".

Но Спартак не собирался пользоваться чужой добротой, а сразу взялся за свое дело.

Эдем ростовский

Наверное, доброго человека чувствуют не только другие добрые люди, но и вообще все живое. Иначе как объяснить, что за четыре года он превратил заброшенный фермерский двор в настоящий цветущий рай?

"Все дело в знаниях. У меня же образование как у Мичурина - четыре класса", - частенько шутит садовод. Конечно, это не так, есть у него и профессиональное техническое образование и даже неоконченное высшее по экономической кибернетике. Но многолетнее, жадное обучение премудростям агрономии сделали его непревзойденным мастером и в этой сфере тоже. Поверьте, таких садов вы не видели нигде. Занят буквально каждый сантиметр, и все - по заранее расписанной схеме. Что-то выкопал и продал - тут же на этом месте сажается что-то новое, согласно севообороту.

"Вот тут посадили карликовые яблони. Никто же не хочет ждать пять-семь лет, пока дерево начнет хорошо плодоносить, а у меня уже на второй год плоды. Яблонька компактная, даже детям удобно убирать урожай. Пока дерево растет, под ним в тени сажаем клубничку. Ягода под кронами поливается - и дерево быстрей растет. Корнями все связывается. Одна жизнь помогает другой жизни, - объясняет Спартак. - Земля тут шикарная, но используется неразумно. Голландцы - те не спрашивают какая площадь, а смотрят, какая у тебя отдача с гектара и какая рентабельность. И мы должны у них этому учиться. Петр Первый не стеснялся догонять там, где мы отстали. И нам стесняться не надо".

Для себя семья выращивает стандартный набор овощей: морковку, свеклу, зелень, перец, баклажаны, огурцы и помидоры. Все грядки возле дома, чтобы детям далеко не бегать, мамке собирать на обед. Площадь ровно такая, чтобы прокормить шесть человек. Чуть дальше растет картошка. Автор этих строк 20 лет прожил в деревне, но таких сильных кустов никогда не видел.

Несмотря на огромную любовь ко всему живому, к бизнесу садовод подошел прагматично. Например, яблочный ассортимент - из классических сортов, которые хорошо продаются. Собран весь "светофор" - красные айдареды, желтые "гольден делишес" и зеленые "симиренки". Конечно, выращивают и необычные для Юга сорта, но акцент на самые востребованные в рознице. Старые заброшенные деревья выкорчевывать не стали. Четыре года назад провели шоковую омолаживающую обрезку, теперь основным ветвям яблонь всего несколько лет, а с помощью мощнейшей корневой системы каждое дерево приносит в год по 200-250 килограммов яблок высшего качества.

Не жизнь - малина

Но самую большую прибыль дают ягоды. Малина здесь такая, что плодоносит с июня и вплоть до середины ноября. Под главную ягоду отдали 15 соток. На пике сезона в малиннике ежедневно собирают 150 килограммов. Плюс клубника, крыжовник, жимолость, смородина и так далее.

Хорошую прибыль дают и саженцы.

"Когда люди видят, какую ягоду мы собираем, то первым делом думают - почему мы так не можем? А мы и не против. Кто пожелает, может купить саженцы. Мы обязательно даем всю информацию, оказываем любые консультации и помощь. Вы у нас купили, помогли нам, а мы поможем вам. Люди могут приехать к нам на любую фазу работ, посмотреть и задать все интересующие их вопросы. Как говорится, лучше один раз увидеть", - рассказывает Спартак.

Чтобы получать такие урожаи, нужно знать немало премудростей. Например, помимо обязательного капельного орошения непременное условие - регулярные листовые подкормки медом. Его Спартак добавляет в воду и опрыскивает таким раствором всю местную флору. Мед не просто дает важнейшие химические элементы для здоровья растений, но и связывает на поверхности капельки этой питательной воды, в несколько раз увеличивая их силу. А еще весь питомник "подкармливают" козьим молоком. Для этого завели свою козу.

Конечно, в сезон основную долю продукции продают через оптовиков. Спартак сумел пробиться на крупнейший оптовый ягодный хаб Юга под Ростовом, куда ягоды везут со всей России и даже из других стран.

Если люди просят - то меняют и по бартеру. В обмен на ягоды и фрукты им привозят цыплят, уточек, мед, рыбу. Частные клиенты едут к Спартаку уже не только из соседних районов, но также из Таганрога, Ростова и даже из Волгограда. Устная информация о "волшебном греке" работает лучше всякой рекламы.

Впрочем, с маркетингом тут тоже все в порядке. Так, по дороге к малиннику разбит розарий, и цветы в нем такие, что на обычном рынке не найдешь. Скажем, бархатные и парфюмерные розы. Бутоны и правда пахнут, как будто их только что опрыскали самыми изысканными французскими духами. Только здесь все натуральное, из земли.

"Люди за саженцами обычно приезжают вдвоем - хозяин и хозяйка. И жена обязательно пройдет и обратит внимание на розы. И только скажет "хочу такие", мы готовы ей их предложить. Тут же выкапываем и в земле отдаем. Да, такая вот маркетинговая хитрость", - смеется Спартак.

В последнее время покупатели приходят и через Instagram. Старшая дочка Софья открыла свой канал - "Питомник Садки" (pitomniksadki). Идея пришла случайно. Увидела, как местная девушка продает торты на заказ. Сначала купили у нее сладостей на семейный праздник, а потом поняли - они ведь могут также продавать. Софья завела аккаунт и попросила у девушки прорекламировать ее питомник, та с радостью согласилась помочь, так и пошли первые клиенты.

"Я даже не ожидала, что людям так понравится мой канал. Но им здесь правда удобно. Человек открыл для себя новый сорт - сразу можно прочитать о нем в интернете, примерить его под себя, задать нам какие-то вопросы и приехать в питомник уже достаточно подкованным, с четко сформированным набором желаний. В Instagram очень удобно обсудить все детали и сделать предварительный заказ", - объясняет девушка (кстати, обе старшие дочки, Софья и Елизавета, поступили в "Донской государственный аграрный университет" и скоро станут профессиональными агрономами).

Спартак мог бы выращивать и зарабатывать гораздо больше. Но не хочет. Причина проста. "Не хочу превращать нашу жизнь в завод. Да и других призываю - давайте не делать из жизни бесконечную погоню за химерами, давайте наконец учиться жить. Детям со мной пока еще комфортно и интересно. И я хочу дать им столько внимания и любви, сколько пока еще могу".

Много вы знаете людей с такой философией?

По эту сторону

К детям в семье особое отношение. Еще в первый год Спартак каждому ребенку сделал по своему уголку. Хотя для этого и пришлось пристроить несколько комнат. В доме везде книги, тетради, мячи, спортивные снаряды.

Помимо взрослых дочек, у Спартака растет сын Георгий. 10-летний мальчик полностью отвечает за культивацию и прополку питомника. Работает наравне с отцом. Ответственности точно не меньше. У него культиватор с японским двигателем, своя тяпка-шарошка и еще целый набор мудреных инструментов. Сверх того, парень очень хорошо учится и успевает заниматься ММА практически на профессиональном уровне. Ездит на соревнования, изучает другие единоборства. И еще есть Машенька. Пятилетняя красавица родилась уже здесь, на Дону, и сейчас она уже тоже помогает родителям по хозяйству.

Зимой, когда по дому делать особо нечего, семья активно путешествует. Это та сфера, где рачительный отец не экономит. За последние три года они объехали чуть ли не все горы, реки и города Юга России и Северного Кавказа. Дети смотрят мир, изучают людей, развиваются физически и духовно.

О последнем, кстати, хочется сказать особо. Дело в том, что семья Спартака очень верующая. Даже не так - они просто не представляют себе жизнь без Бога. Дети и родители служат в храме, читают молитвы, жена Любовь помогает батюшке в храме клириком. Каждое утро, каждый прием пищи и отход ко сну с молитвой. А когда мама поет с детьми - у всех мурашки бегут по коже, а у некоторых и слезы проступают.

Все слушаются главу семейства. Не потому что зависят от него или боятся какой-то кары, а потому что знают - ему дана и власть, и ответственность за семью. Кажется, именно благодаря вере они и не опустили руки и так решительно взялись за обустройство новой жизни. Кстати, как нам рассказали в райадминистрации, Спартак занимается благотворительностью - помогает местным детсадам, а еще отсылает помощь родственникам, оставшимся по ту сторону границы. Но это не афишируется.

"Да, мы православные верующие. А как не верить, если каждый день ты выходишь на улицу и видишь чудо - только вчера собрали ягоду, а наутро ее снова в изобилии. Из-за непослушания Адам и Ева потеряли рай. А чем тут не рай? Вы только остановитесь на секунду и оглянитесь - какие запахи стоят, какие цвета, а как птички для нас поют. Просто постоять и посмотреть на мир - разве это не чудо? Разве не чудо? - говорит Спартак. А ты дышишь и вдруг внезапно понимаешь - да, чудо. - Конечно, про войну до конца забыть нельзя. Но здесь мы как будто очутились в лечебнице для души. Вера нам здесь помогает перенести все мирские тяготы. Дочка пошла на поправку. И мы отсюда никуда не хотим уезжать. Мы нашли свой дом".

Кстати

Примечательно, что "исход Спартака" случился ровно сто лет после так называемого геноцида понтийских греков, когда огромные волны христианских беженцев хлынули на восток, спасаясь от резни солдат Османской империи. А вообще греки живут на территории Ростовской области очень давно. В 26 километрах от дома Спартака стоят руины древнего города Танаис, самой северной колонии Древней Греции, основанной еще в третьем веке до нашей эры. И в XVIII веке Екатерина II дала здесь же земли грекам. Потомки Спартака расселились по территории современной Ростовской области и Донецкой области Украины. В Ростове-на-Дону, например, до сих пор живет большая греческая диаспора - потомков тех самых переселенцев.