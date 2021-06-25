Из-за маленького роста Елена привыкла смотреть на своих коллег снизу вверх. А они сами готовы водрузить ее на пьедестал, чтобы дать возможность глянуть на них свысока. Хирурги называют ее своим талисманом и приглашают на самые сложные операции.

Елена Тазова пришла в Лабинскую ЦРБ сразу после медучилища: "В нашей семье я первый медик. Когда кукол лечила, не думала, что придется часами стоять у операционного стола. Но к моменту окончания училища уже знала, где хочу работать..."

Она сразу попросилась в операционный блок. С тех пор всегда рядом с хирургами, которые считают ее своей правой рукой. А десять лет назад Елену назначили старшей операционной сестрой всей больницы. "Это очень ответственная работа, - признается она. - У нас почти 1,5 тысячи сотрудников. Кроме основного оперблока, есть операционные еще в нескольких отделениях, в том числе в родильном. Квалифицированные специалисты всегда нужны, но подобрать их сложно. Операционная сестра должна постоянно учиться, хорошо знать анатомию, оборудование, чтобы предугадать, какой инструмент понадобится хирургу в следующую секунду".

Когда Лабинская ЦРБ была переведена в режим инфекционного госпиталя, в ней сохранилась вся хирургическая служба. Поэтому именно сюда стали доставлять из соседних городов и районов края больных с COVID-19, нуждающихся в экстренных операциях. Спасая их, врачи и медсестры непрерывно находились на территории больничного городка. Накануне Дня медицинского работника лучших представителей профессии пригласили в администрацию края, где чествовали и вручали награды. Елена Тазова удостоена Благодарности президента РФ.