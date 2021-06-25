Ростовские врачи помогли пациентке выйти из трехмесячной комы

Новости

Посол: РФ придется отвечать жестко на повторение провокаций Лондона у Крыма 21:27
В России резко вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу 21:15
Темпы отгрузки вакцин против COVID-19 увеличиваются 21:14
Трое погибли и шестеро ранены после нападения с ножом в Вюрцбурге 20:27
Захарова объяснила несоответствие в заявлениях британцев об инциденте с эсминцем 20:10
Организаторы "Дикой Мяты"-2021 получили компенсацию от властей Тульской области 20:05
Антонов: На сегодня нет подвижек в вопросе дипсобственности РФ в США 20:01
Минобрнауки: Вузы вправе вселять в общежития только привитых студентов 20:00
В Германии три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом 19:57
Медведев вышел в финал турнира в Мальорке 19:33
Актер Сэмюэл Л. Джексон получит свой первый "Оскар" 19:33
Черчесов отчитается о своей работе на Евро 29 июня 19:18
СМИ: У лежащей в реанимации певицы МакSим поражено 75% легких 19:15
Власти Москвы назвали количество работников в сферах обязательной вакцинации 19:08
Ракова: Введение QR-кодов на транспорте и в фитнес-клубах пока не планируется 18:56
В Москве 60 процентов населения будет привито к 15 июля 18:53
Бой Федора Емельяненко возглавит турнир Bellator в Москве 18:49
В Москве доля пациентов с COVID-19 в реанимациях увеличилась до 15% от госпитализированных 18:40
В Москве задержаны продавцы фиктивных справок о вакцинации 18:31
Вдова программиста Джона Макафи обвинила власти США в его смерти 18:28
В ЮАР активисты потребовали скорейшего одобрения вакцины "Спутник V" 17:57
Одобрен законопроект об изменении Конституции Беларуси 17:53
В центре Пскова нашли древнюю флягу 17:47
В Киргизии зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" 17:31
Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ по футболу в 2022 году 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
25.06.2021 20:55
Рубрика: Общество

Ростовские врачи помогли пациентке выйти из трехмесячной комы

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пациентка ростовской больницы скорой медицинской помощи, находившаяся в коме 90 суток с воспалением головного мозга, пришла в себя и пошла на поправку.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Врач рассказал, кому нужно воздержаться от летнего отдыха на море

Как сообщили в лечебном учреждении, будучи в коматозном состоянии, девушка не могла пошевелиться, говорить и даже самостоятельно дышать из-за тяжелого поражения легких. Поэтому больной было тяжело подобрать антибиотик для лечения.

Девушка потеряла сознание дома, когда готовилась к занятиям в университете. "Скорую" вызвала соседка. У пациентки диагностировали энцефалит, который может вызвать любой вирус. Шансов на выздоровление практически не было.

Студентку лечили в новом отделении городского сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи, где работают доктора разных профилей, занимающиеся лечением больных с острыми сосудистыми проблемами.

Сейчас, можно сказать, заново родившаяся ростовчанка будет проходить курс реабилитации. Академический отпуск в вузе она брать не собирается.

- Главное - мы вернули человека в общество, думаю, далее девочка начнет спокойно учиться, - рассказал главврач, рентгенэндоваскулярный хирург Александр Пономарёв.

Кстати, в практике БСМП это всего второй случай возвращения человека из комы с таким диагнозом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня
Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару