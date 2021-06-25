Ростовские врачи помогли пациентке выйти из трехмесячной комы

Пациентка ростовской больницы скорой медицинской помощи, находившаяся в коме 90 суток с воспалением головного мозга, пришла в себя и пошла на поправку.

Как сообщили в лечебном учреждении, будучи в коматозном состоянии, девушка не могла пошевелиться, говорить и даже самостоятельно дышать из-за тяжелого поражения легких. Поэтому больной было тяжело подобрать антибиотик для лечения.

Девушка потеряла сознание дома, когда готовилась к занятиям в университете. "Скорую" вызвала соседка. У пациентки диагностировали энцефалит, который может вызвать любой вирус. Шансов на выздоровление практически не было.

Студентку лечили в новом отделении городского сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи, где работают доктора разных профилей, занимающиеся лечением больных с острыми сосудистыми проблемами.

Сейчас, можно сказать, заново родившаяся ростовчанка будет проходить курс реабилитации. Академический отпуск в вузе она брать не собирается.

- Главное - мы вернули человека в общество, думаю, далее девочка начнет спокойно учиться, - рассказал главврач, рентгенэндоваскулярный хирург Александр Пономарёв.

Кстати, в практике БСМП это всего второй случай возвращения человека из комы с таким диагнозом.