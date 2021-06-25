Суд в Крыму заочно приговорил участников украинского нацбатальона

Киевский районный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год двух крымчан, участников незаконного вооруженного формирования "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Челебиджихана", что дислоцируется в Херсонской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Оба гражданина РФ признаны виновными в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Следователи регионального ФСБ по Крыму и Севастополю установили, что из-за политической вражды по отношению к России и вхождения полуострова в ее состав они добровольно вступили в нацбатальон, который не входит в структуру ни Минобороны, ни МВД, ни Нацгвардии Украины.

В пресс-службе напомнили, что деятельность нацбатальона нацелена на блокаду Крыма, насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, в том числе путем вооруженной борьбы, что направлена на отторжение республики из состава России.

Подсудимые сейчас за пределами РФ и объявлены в международный розыск, который пока не принес положительных результатов. Это позволило суду в отсутствие обвиняемых рассмотреть возбужденное в их отношении уголовное дело.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном суде РК в течение 10 суток с момента провозглашения.