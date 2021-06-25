Для курганского бизнеса снизили тарифы за счет единой энергозоны с соседям

В Курганской области с 1 июля тариф на передачу электрической энергии для предприятий и бюджетных организаций будет снижен на 26 процентов, а конечная цена для потребителей уменьшится на 13 процентов.

Долгожданное событие произойдет за счет объединения энергозон Зауралья, Тюменской области, Югры и Ямала, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора региона Анатолий Воробьев.

- В результате снижения тарифа на передачу электрической энергии ориентировочная сумма экономии бюджетов (мы говорим про все виды напряжения), составит около 1, 5 миллиардов рублей в год, - подчеркнул он.

В категории среднее и низкое напряжение, куда относится бюджет и предприятия, ожидается примерно 600-650 миллионов рублей экономии. На высоком напряжении, где основные промышленные предприятия, около 850 миллионов. Вместе с тем, в регионах "тюменской матрешки" повышение тарифов прогнозируется на один процент.

Отметим, в Курганской области был один из самых высоких энерготарифов, что снижало инвестиционную привлекательность региона и конкурентноспособность продукции. Сейчас ситуация должна измениться в корне. Власти порекомендовали руководителям предприятий направить сэкономленные средства на повышение заработной платы работников.