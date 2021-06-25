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25.06.2021 10:43
Рубрика: Культура

Курганские артисты превратили площадку у театра в коммунальный дворик

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Курганский театр драмы показал зажигательную уличную комедию "Свадьбаʼ97". Премьера прошла на площадке возле театра, превратившейся на час в коммунальный дворик.
Фото: Валентина Пичурина/РГ Фото: Валентина Пичурина/РГ
Фото: Валентина Пичурина/РГ

Сюжет простой. Парень расписался с девушкой. Дом гудит: быть свадьбе! Родня и соседи несут во двор столы, стулья, угощения, музыку, шары, даже свадебную арку где-то раздобыли. Гулять так гулять!

- Жених приехал! - разносится долгожданное.

- У нас товар - у вас купец! - начинаются торги.

- Так, ведь, мы уже расписались, - разводит руками жених (Сергей Жураковский).

- Чтобы преграды убрать с пути, скорее, Евгений, ты нам заплати! - наступает сторона невесты.

Фото: Валентина Пичурина
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- А деньги-то у нас есть? - оглядываясь на свою свиту, растерянно шарит по карманам жених. - Нет… Возьмите ковер.

Зрители смеются. Видно, многие помнят еще лихие девяностые, когда не платили зарплату, процветал бартер. О той безденежной эпохе напомнили также огромная китайская сумка в клетку у мамы невесты, челночницы Алевтины Николаевны (Татьяна Кузьмина), металлический гараж, переделанный под ларек, с бойкой продавщицей (Елизавета Костина) и молодые "Иванушки", которые весь вечер сопровождали свадьбу. В 90-х чуть ли не из каждого открытого окна из включенных на всю мощь магнитофонов неслось "Кукла Маша, кукла Даша…". Вот и на коммунальной свадьбе знакомые песни заводили зрителей, вовлекая их во всеобщий кураж.

Фото: Валентина Пичурина/РГ

Не обошлось без приключений. "Сильно" беременная соседка Светочка (Виолетта Котулевская) так разошлась, что чуть не родила на свадьбе. Скорую вызвать не смогли: в доме отключили телефон за неуплату. Пришлось мужу везти свою благоверную в роддом на садовой тачке. Шум, гам, суета! Уже и про свадьбу все забыли, ищут пеленки-распашонки для новорожденного. Все эти хлопоты, кажется, не трогают лишь одного человека- напыщенного, самоуверенного, непревзойденного поющего ведущего Альберта Кутерьму (Иван Шалиманов). Отрабатывая гонорар тамады, он между делом не забывает рекламировать свою фирму "Малина". Компанию ему составила барышня Олимпиада (Анна Липская), продвигающая средство для похудения. Автору пьесы удалось в коротких эпизодах, штрихами, отдельными фразами мастерски передать не только дух дикого рынка 90-х, но и заглянуть в глубину души своих героев и раскрыть их с неожиданной стороны.

- А вы когда-нибудь любили, - спрашивает молоденькая девушка у интеллигентной бабы Шуры (Татьяна Терехова).

- Я и сейчас люблю, - отвечает баба Шура и неожиданно читает лирические стихи.

Герой артиста Алишера Искандарова - Олег Дмитриевич - настоящий ходячий цитатник. Весь вечер он цитирует великих писателей и мудрецов. Отчасти и сам стал уже философом.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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- Когда мне было 5 лет, мама мне говорила, что самое главное в жизни - это счастье, - вспоминает Олег Дмитриевич. - Когда я пошел в школу, на вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту, я ответил: "Счастливым человеком". Мне тогда сказали, что я не понял вопрос. Я им ответил, что они не понимают жизни.

Интересно, что режиссеру-постановщику спектакля Никите Мезенцеву в 1997-ом было всего 9 лет. Вообще-то он актер. В курганской драме - с 2009 года. Сыграл десятки ролей. И вот решил сменить амплуа. Впервые не только поставил, но и сам написал пьесу, музыкально ее оформил.

- У меня не было задачи поставить именно комедию, - говорит Никита. - Хотелось просто создать теплую атмосферу, хорошее настроение. Почему именно свадьба? Потому что там обычно происходит много неожиданного. Пьеса много раз переписывалась, переделывалась… Коллеги помогали, подсказывали. Я ее в общем-то и написал для наших актеров, под их характеры.

- Да, мы с ребятами здорово кайфанули, - смеется "невеста" Анна Сараева. - Поприкалывались и друг над другом и над режиссером. Хотелось, чтобы в каких-то моментах зрители узнали себя.

Между тем за этим "кайфом", веселостью - огромный труд и нервное напряжение. Артисты признались, что играть на улице тяжело. Театр находится в центре города, на пересечении двух крупных магистралей, где постоянно снуют машины. Татьяна Кузьмина, которая "выдавала" замуж дочь, даже охрипла, так боялась, что зрители ее не услышат. Зря переживала. Зрители все увидели и услышали. А голос? До свадьбы заживет! Кстати, следующая "Свадьбаʼ97" - в августе. Приглашают всех!

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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