На Урале впервые применили кардиоверсию для лечения аритмии у младенца

Врачи Областной детской клинической больницы впервые в Свердловской области применили метод электрической кардиоверсии для лечения новорожденного.

"Кардиоверсия - это кратковременное воздействие на сердце разряда импульсного тока, что позволяет прекратить аритмию", - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Диагноз "нарушение ритма сердца" малышу поставили буквально в первые сутки, как он появился на свет. Из перинатального центра его сразу перевели в ОДКБ для диагностики и лечения. Доктора отмечают: исправить нарушения сердечного ритма у новорожденных очень сложно. Например, существует опасность нанесения электрошока в наиболее уязвимую фазу сердечного цикла.

Медикаментозная терапия маленькому пациенту, о котором идет речь, не помогла. Ситуация складывалась угрожающая, но команда врачей смогла провести ребенку кардиоверсию и восстановить нормальный сердечный ритм.

На момент терапии малышу было 28 суток. "Ранее подобное лечение у таких маленьких пациентов на территории области не проводилось", - подчеркнули в департаменте, отметив, что ребенка уже выписали домой.