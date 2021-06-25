Тюменским педагогам порекомендовали привиться перед новым учебным годом

Хотя до старта нового учебного года еще два месяца, в Тюменском регионе уже начинают к нему готовиться. Первый пункт, на который просит обратить внимание руководителей средне-специальных учебных заведений и вузов заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, - всеобщая безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Педагог имеет право не ставить прививку, но он не имеет права заражать людей, тем более детей. А вообще всему учительскому сообществу рекомендовали привиться еще в начале кампании по вакцинации", - подчеркнула она на совещании с представителями институтов, университетов, колледжей и техникумов, проведенном в режиме видеоконференц-связи.

Во время диалога неоднократно упоминалось о том, что год и даже полгода назад сами медики заявляли, что особо опасен COVID-19 для взрослых, тем более пожилых людей с букетом хронических заболеваний, но статистика последних месяцев говорит о том, что теперь вирус не щадит малышей, подростков, молодежь. Например, за последние сутки в Тюменской области выявили еще 97 случаев заражения, среди которых 16 приходится на детей до 14 лет, остальные - преимущественно граждане трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. Среди пациентов, которые находятся в моногоспиталях в состоянии средней степени тяжести или на ИВЛ, нет ни одного привитого от коронавируса.

Ольга Кузнечевских попросила руководителей учебных заведений следить за противоэпидемическими мероприятиями в общежитиях и корпусах: никто не отменял масочный режим, обработку поверхностей, влажную уборку. Кроме того, после возвращения из отпуска все сотрудники обязаны проходить тест на ПЦР-исследование, подтверждающий отсутствие COVID-19, либо предоставлять справку о наличии антител класса G (IgG).

Вакцинация сейчас более чем доступна. Привиться можно в поликлинике по месту жительства, в крупном торговом центре, на автовокзале, в МФЦ и даже фитнес-клубе. Медицинские работники по запросу могут выезжать в коллективы. По словам чиновницы, вакцины достаточно - на днях в регион завезли еще 20 тысяч доз.

Представитель областного правительства считает, что реальным механизмом блокирования вируса является массовая вакцинация. По-другому с пандемией, видимо, не справиться. Добавим, что в последние дни в Тюмени начали отменять масштабные мероприятия: так, например, на лето 2022 года перенесли фестивали "Абалакское поле" и "Джем", флешмоб от выпускников школ "Вальс на набережной". Традиционное мероприятие "Лето в Тобольском кремле" из Тобольска в начале июля переедет в зал Тюменской филармонии. В областной столице ужесточили требования к дезинфекции подъездов многоквартирных домов и увеличили число проверки ТРЦ по соблюдению масочного режима.