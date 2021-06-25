Центр Екатеринбурга остался без электричества

В центре Екатеринбурга произошло частичное нарушение электроснабжения. Пострадал квадрат улиц Челюскинцев, Малышева, Карла Либкнехта, Репина.

В соцсетях пишут о том, что без света остались крупные торговые центры на перекресте улиц 8-марта и Малышева, на Ленина, бизнес-центры на Ельцина и Сакко и Ванцетти, здание правительства Свердловской области. Также сообщается, что не работали светофоры.

В пресс-службе "Россети Урала" корреспонденту "РГ" сообщили, что причиной инцидента стало повреждение кабельной линии 110 киловатт. В течение пятнадцати минут энергетики переключились на резервные схемы. Сейчас во всех объектах электроснабжение полностью восстановлено.

Специалисты выясняют причины аварии, осматривают оборудование. Они не исключают внешнее воздействие.