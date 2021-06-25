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25.06.2021 09:37
Рубрика: Происшествия

В Челябинске байкер разбился насмерть, уходя от машин ГИБДД

Текст: Екатерина Призова

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства ДТП, при которых в Челябинске на улице Молодогвардейцев погиб байкер, который пытался уйти от преследовавших его машин ГИБДД.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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В ночь на пятницу уличные камеры зафиксировали, как мотоциклист на высокой скорости едет по Комсомольскому проспекту в сторону центра, за ним - автомобили стражей порядка с включенными спецсигналами. Байкер в попытке скрыться пересекает пешеходный переход в тот момент, когда по нему идут люди. Водителя преследует два экипажа, на Молодогвардейцев к ним присоединяется третий, но мужчина продолжает движение.

По информации пресс-службы управления ГИБДД по Челябинску, сотрудники несколько раз по громкой связи просили нарушителя остановиться, но тот лишь увеличивал скорость.

- Мотоциклист 1994 года рождения, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем, - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. - В результате от полученных травм молодой человек скончался на месте

Правоохранители выяснили, что погибший ранее был лишен прав.

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