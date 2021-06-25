Рябков: США не меняют "деструктивную практику" невыдачи виз дипломатам РФ

Вашингтон пока не готов что-либо менять в "деструктивной практике" невыдачи виз российским дипломатам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита (в Женеве - прим. "РГ"), и фиксацию ее важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу. Соответственно, у нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам", - заявил журналистам Рябков.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно действовать строго на основе взаимности.