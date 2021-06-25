Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "Дельта плюс", сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Как отметили в ведомстве, подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы.
Ранее появилась информация ,что в России выявили первого заразившегося новейшим штаммом коронавируса "Дельта плюс".
"Случай единственный и, скорее всего, завозной", - рассказала питерскому изданию "Фонтанка" замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. "Дельта плюс" - это разновидность более заразного индийского варианта коронавируса. Ученые допустили, что она может преодолевать защиту, созданную антителами.