Роспотребнадзор может ограничить срок проведения ПЦР-теста 24 часами

С осложнением эпидемиологической ситуации и требованием в ряде регионов о прохождении ПЦР-тестов услуга стала более востребованной, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы сейчас не видим нарушений по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие лаборатории, к сожалению, увеличивают сроки, необоснованно увеличивают, превышая свою возможную способность производить должное количество исследований, и также повышают цены", - заявила она.
По ее словам, федеральная служба усиливает контроль за сроками проведения исследований, рассматривает вариант перехода к обязательному 24-часовому сроку. У Роспотребнадзора есть право применять административные санкции - от штрафа до приостановления деятельность. "Мы уже начали интенсивные рейдовые проверки сроков исполнения", - сообщила Попова.
Глава ведомства попросила премьера о поручении Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору о проверке ситуации на рынке.