Роспотребнадзор может ограничить срок проведения ПЦР-теста 24 часами

Премьер-министр Михаил Мишустин дал распоряжение Роспотребнадзору держать на контроле ситуацию со сроками ПЦР-тестов и стоимостью этой услуги. "В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", - заметил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС