Россия отправит до 140 волонтеров в страны СНГ в рамках нового гумпроекта

До 140 российских волонтеров отправятся в страны СНГ в этом году, чтобы помогать местным жителям и сотрудничать с зарубежными НПО. Как гласит краткое описание проекта, получившего название "Миссия Добро", деятельность добровольцев будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем, преодоление кризисов, а также усиление взаимодействия с другими странами и развитие международного волонтерства в России. Зачем это нужно, что может предложить РФ миру и где уже ждут наших добровольцев, рассказали участники состоявшейся в пятницу презентации проекта: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, его заместитель Дмитрий Поликанов, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей Шевчук.

Главная цель новой инициативы - дать возможность любому россиянину поехать в ту страну, где нужна помощь, чтобы применить свои профессиональные навыки. "Иными словами, и мир посмотреть, и людям помочь", - заявил Метелев. Из базовых требований: быть старше 21 года, выделить на волонтерство от двух о восьми недель, иметь гражданство РФ, специальные навыки и знания в полезных сферах вроде медицины, ЧС, экологии, и т.д. Уже несколько стран постсоветского пространства выказали желание поскорее принять у себя российских волонтеров. К примеру, город Дубоссары в Приднестровье, где требуются добровольцы, которые могли бы обучить людей, работающих с детьми с инвалидностью. А в Ереване очень ждут специалистов, которые в сельской местности обучат педагогов русского языка, а местным жителям расскажут о приемах работы с домашним скотом и будут популяризировать здоровый образ жизни.

Но почему Россия должна делиться своими добровольцами, когда и дома для них всегда есть работа? "Посмотрите на это с другой стороны, - ответил на соответствующий вопрос "РГ" Примаков. - Представьте себе благотворительную организацию, которая спасает детей из детских домов и устраивает их в семьи. И другую организацию, которая занимается лечением онкобольных. И вот приходит кто-то в первую организацию и говорит: "А почему вы не спасаете онкобольных?" Или когда спрашивают: "Почему вы занимаетесь питомниками для бездомных животных, когда у нас так много детей в домах ребенка?"... Есть элемент специализации, который необходим нашей стране".

Он также подчеркнул, что волонтеры, которые в рамках новой программы поедут за рубеж, отправятся туда не навсегда и вернутся на родину. Кроме того, подобную инициативу можно использовать как способ устранения потенциальных угроз России. "Представьте, что в Таджикистане есть природный очаг резистентного к антибиотикам туберкулеза. Таджикистан - одна из стран, откуда в Россию активно едут трудовые мигранты. Что нам было бы выгодно как государству: заняться этой проблемой там или лечить здесь всех, включая собственное население?... Это вложение, а не трата", - сказал Примаков.

А по мнению Шевчука, это еще и способ "показать своих людей". "Мы наблюдаем, какая сейчас информационная атака идет на международной арене в адрес нашей страны. Мы вынуждены все время обороняться. А зачем, когда можно просто демонстрировать хорошие поступки… Важно, чтобы там видели наших людей. Показательным был чемпионат мира по футболу 2018 года, когда мы познакомились с британскими болельщиками, и они искренне сказали: "Слушайте, мы ехали сюда в ожидании, что здесь будут агрессивные злобные люди, но русские - это люди очень милые, хорошие и отзывчивые", - сказал глава РГМ.

Сегодня "западные партнеры" действительно не упускают возможности надавить на Россию при каждом удобном случае. Затронуло это и работу вашингтонского отделения Россотрудничества, которое, как рассказал Примаков, вынужденно было закрыться, потому что американская сторона отказалась продлить его сотрудникам визы. Похожая ситуация сложилась и в Чехии. "Мы сейчас видим, хотя это началось несколько лет назад, как в США тяжелейшая ситуация с давлением на организации наших соотечественников. Вплоть до того, что сотрудники ФБР приходят к людям, которые организовывают акцию "Бессмертный полк", пытаются на них давить, угрожают арестами. Многим пришлось уехать из США, хотя они американские граждане", - сказал Примаков.

По его словам, сейчас Россотрудничество переживает кардинальные перемены - в частности, отход от системы, когда одно управление занималось сразу несколькими, зачастую мало связанными между собой вопросами. Изменилась и работа представительств агентства, которые теперь сами предлагают главному управлению проекты будущих мероприятий, учитывая целевую аудиторию, задачи и реалии той страны, где они находятся. Кроме того, была реформирована программа "Новое поколение", в рамках которой тысяча молодых людей со всего мира 25-35 лет приезжают в Россию. Поездки эти стали более предметными, а не просто "катаемся на пароходике и идем в Эрмитаж": к примеру, группа врачей из Сирии приезжает в РФ, чтобы перенять опыт борьбы с COVID-19. Из-за пандемии эта программа "встала", но многие ее элементы перешли в онлайн.

Коронавирус в целом оказал большое влияние на работу Россотрудничества. Из-за пандемии так и не были реализованы два проекта, а многие мероприятия перешли в онлайн.