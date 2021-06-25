Вывеска "Улочка Кроссфит" в Мысхако под Новороссийском. Под оранжевой крышей на уличные тренажеры очередь - занимаются взрослые и резвятся дети. В ста шагах у моря расстелили коврики поклонники йоги. Примета лета-2021 - уличные занятия теснят фитнес-центры. Скандинавская ходьба, кроссфит - силовая гимнастика на свежем воздухе, йога в парках, бег, велосипед - за счет создания городской среды составляют конкуренцию фитнес-залам. И спортзалы-"качалки" проигрывают.

По данным Росстата, больше всего уличный ЗОЖ (здоровый образ жизни) процветает в Ингушетии - им увлечены до 38 процентов людей от 15 до 45 лет, в Севастополе - 33 процента, в Северной Осетии и Татарстане - 23,5 процента, в Адыгее - 20 процентов. Плюсы от улицы те же, что от залов, а вот минус кусает - зависимость от погоды. Данность и капризы российских широт таковы, что уличные занятия могут составить конкуренцию занятиям в зале только 5-7 месяцев в году. Правда, и тут придется проявить стойкость: средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в 2021 году уже выросла на 7-10 процентов, что не предел. Как прогнозирует Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), чтобы удержать тех, кто остался, и вернуть с улицы беглецов, придется меняться.

Она переходит на принцип моностудий или узконаправленные тренировки. Их варианты - силовая гимнастика, пилатес, боди-балет, растяжка, сквош, банджи-джампинг, акробатика. Не отстает и улица - совершенствуются дворовые тренажеры, повторяющие элементы упражнений пилатеса, джампинга и даже прыжков на батуте.

"Спрос на фитнес все же останется и даже вернется, - считает доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Твердохлебова. - Уличные занятия еще отнимут у фитнес-клубов долю высокомотивированных клиентов, но большинству нужен присмотр тренера".

То есть сегментирование здорового образа жизни продолжится. Фитнес-центры нацелились на дробление аудитории и услуг. Улица, как всегда, вбирает в себя все. Она попутно с оздоровлением и приобретением физической формы ищет возможность расслабиться и попробовать что-то новое в шаговой доступности. Еще - найти общение. Впрочем, на этот путь встают и фитнес-центры. С той лишь разницей, что они ищут бонусы, которые убедят раскошелиться.