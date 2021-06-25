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25.06.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Ростуризм призвал перед поездкой за рубеж страховаться от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире, перед посещением других государств лучше застраховать свое здоровье, сообщили в Ростуризме.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как пояснила глава ведомства Зарина Догузова, без страховки можно вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Ведомство настоятельно рекомендует россиянам, планирующим посещение третьих стран, приобретать страховой полис, предусматривающий оплату медицинской помощи при заболевании острыми респираторными инфекциями", - сказала она.

Ростуризм также рекомендовал туроператорам и турагентам напоминать туристам о необходимости застраховать свое здоровье на случай заражения коронавирусом.

Между тем, с 28 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с восемью странами - США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией и Кипром, а также увеличит число авиаперелетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию. С 22 июня для россиян открылись курорты Турции.

Экономика Туризм Экономика Страхование Правительство Минэкономразвития Ростуризм Пандемия коронавируса COVID-19

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