Ростуризм призвал перед поездкой за рубеж страховаться от коронавируса

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире, перед посещением других государств лучше застраховать свое здоровье, сообщили в Ростуризме.

Как пояснила глава ведомства Зарина Догузова, без страховки можно вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия.

"Ведомство настоятельно рекомендует россиянам, планирующим посещение третьих стран, приобретать страховой полис, предусматривающий оплату медицинской помощи при заболевании острыми респираторными инфекциями", - сказала она.

Ростуризм также рекомендовал туроператорам и турагентам напоминать туристам о необходимости застраховать свое здоровье на случай заражения коронавирусом.

Между тем, с 28 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с восемью странами - США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией и Кипром, а также увеличит число авиаперелетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию. С 22 июня для россиян открылись курорты Турции.