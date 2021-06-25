Сможет ли Украина российский газ заменить азербайджанским

Украина заинтересовалась возможностью поставок газа из Азербайджана в обход России. Нашу страну это вроде как не должно интересовать, поскольку напрямую Киев не покупает наш газ. Но ежегодно виртуальным реверсом Украина получает более 10-15 млрд кубометров российского газа, то есть более 8% от всего российского экспорта в Европу.

Идея покупать газ в Азербайджане достаточно старая. В 2006-2007 году активно обсуждался проект "Белый поток" - газопровод из Азербайджана через Грузию на Украину с перспективой его продолжения в Европу. Дальше разговоров дело не пошло, сначала были трудности с финансированием, а потом его строительство стало невозможным по политическим причинам. Газопровод должен был проходить по дну Черного моря и выходить на берег в районе Феодосии в Крыму.

Новая украинская идея поставок газа из Азербайджана предполагает очень длинный маршрут - через Турцию в Европу, а потом через Трансбалканский газопровод, который сейчас простаивает из-за перераспределения потоков российского газа, обратно на восток. Интерес к этому проекту могут проявить Болгария и Румыния, которые лишились доходов от транзита российского газа после запуска "Турецкого потока".

Но проблема для Киева в том, что сомнительно выглядит коммерческая привлекательность этого проекта для Украины и Азербайджана, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сейчас физического реверса газа на Украину нет вообще. Все поставки российского газа происходят в рамках разменных операций (виртуальный реверс), уточнил эксперт.

Украина сейчас просто забирает нужное количество российского газа из транзитной трубы, но оплачивает его условной Словакии, Польше или Венгрии, а те в свою очередь рассчитываются с Россией. Это весьма выгодно для Украины, поскольку никакого движения купленного газа в трубах не происходит, а значит, нет и дополнительных расходов на его транспортировку.

Поставки из Азербайджана будут для Украины точно не дешевле российских и того условно "реверсного" российского газа, который она получает сейчас, говорит генеральный директор ИГ "Универ Капитал" Асхат Сагдиев.

Также сомнения вызывает готовность Азербайджана обеспечить дополнительные объемы добычи газа для удовлетворения нужд Украины. Сейчас идет обсуждение увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) для поставок азербайджанского газа в Европу с 10 млрд максимум до 20 млрд кубометров газа в год. Едва ли от этих объемов Украине может достаться много, если только спрос на газ в Европе резко начнет падать, но пока наблюдается обратная тенденция.

Как пояснил аналитик Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов, газ добываемый на месторождении Шах-Дениз 2 уже расписан для рынков Турции и Южной Европы (именно с этого месторождения газ поступает в Турцию, а потом в ТАP). Что же касается возможности строительства нового газопровода (с другого месторождения) из Азербайджана в Украину, то на сегодняшний день это абсолютная фантастика, считает Капитонов.

Кроме этого есть еще внутренние проблемы Украины. Потребление газа в стране за 20 лет упало более чем вдвое с 70-76 млрд кубометров до 29-32 млрд кубометров в год. С учетом высокой внутренней цены ожидать существенного роста потребления внутри страны не приходится, на протяжении многих лет, на фоне падения спроса со стороны промышленности, оно устойчиво сокращалось, пояснил Сагдиев.

По мнению Гривача, сложности также возникнут с тем, что украинская газотранспортная система не предназначена для прокачки газа с юга на север. Изменить это можно только за счет больших инвестиций, которые крайне маловероятны, считает эксперт.