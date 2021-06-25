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25.06.2021 16:32
Рубрика: Общество

Обсерватория Chandra сделала снимок огромного объекта в форме руки

Текст: Денис Передельский
Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Сотрудники Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнародовали снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией Chandra. Она запечатлела гигантский объект, которые астрономы назвали "космической рукой, бьющей в стену".

Фото: OpenSpace/American Museum of Natural History
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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте миссии Chandra. Подобную космическую структуру впервые удалось заснять и измерить с помощью рентгеновской обсерватории.

На снимке запечатлена взрывная волна и обломки взорвавшейся звезды, которые удаляются от места взрыва и сталкиваются со стеной из окружающего газа. Визуально это действительно напоминает гигантскую руку, упирающуюся в стену.

На самом деле обсерватория сумела заснять следы события, которое произошло очень давно. По оценкам астрономов, свет от взрыва сверхновой достиг Земли около 1700 лет назад. В то время процветала империя майя, а Китаем правила династия Цзинь. Но этот период времени огромен только по человеческим меркам. По космическим стандартам данное событие является одним из самых молодых в нашей галактике Млечный Путь.

Исследователи пишут, что на снимке фактически запечатлен образовавшийся в результате взрыва остаток сверхновой, получивший название MSH 15-52. Этот взрыв также создал сверхплотную намагниченную звезду, называемую пульсаром. Она, в свою очередь, взорвала пузырь энергетически мощных частиц, в результате чего образовалась излучающая рентгеновские лучи туманность.

После взрыва остаток сверхновой и рентгеновская туманность трансформировались, расширяясь далее в космос. Постепенно они и приняли причудливую форму, напоминающую пальцы с ладонью. В новом исследовании астрономы показали, как быстро движется "космическая рука", когда она ударяет в облако газа. Кстати, это облако получило наименование RCW 89. Его внутренний край образует газовую стену, которая расположена примерно в 35 световых годах от центра облака.

Чтобы отследить это движение, команда использовала данные Chandra за 2004 и 2008 годы, а затем добавила к ним комбинированные изображения, полученные в конце 2017 и начале 2018 года. Эти три временных периода нашли отражение на снимке.

Кстати, подсчитано, что скорость движения взрывной волны на "кончике пальца" составляет почти 14,5 миллиона километров в час. На снимки также показаны сгустки магния и неона. Вероятно, они образовались в звезде до того, как она взорвалась, и улетучились в космос после взрыва. Некоторые из этих обломков движутся с еще большей скоростью, превышающей 17,7 миллиона километров в час.

Общество Наука Общество Космос

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