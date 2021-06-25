"Союзмультфильм" за полгода показал 400 часов мультиков на телеканалах РФ

Проекты "Союзмультфильма" неизменно вызывают большой интерес у зрителей всех возрастов. И вполне закономерно анимационные фильмы и сериалы самой известной в России киностудии занимают лидирующие позиции по количеству просмотров. Только за первые шесть месяцев 2021 года на телевизионных экранах было показало свыше 400 часов анимационного контента "Союзмультфильма".

"Проекты киностудии "Союзмультфильм" традиционно пользуются высоким зрительским спросом. И дело не только в количестве контента, но и в его качестве. Особенно важно, что последнее время наибольшую популярность завоевывают новые сериалы", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также она подчеркнула, что новые мультсериалы, появившиеся в последние три года, были созданы при поддержке Минкультуры России. "Мы рады их успеху и признанию у современных детей и родителей", - добавила министр.

По данным Mediascope, каждый второй житель страны в возрасте от четырех до 45 лет видел хотя бы одну серию какого-либо проекта "Союзмультфильма". В топ-10 лучших мультсериалов для всей семьи попали "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", которые производятся киностудией совместно с "Первый канал. Всемирная сеть". Обновленный мультсериал "Простоквашино" в этом году ворвался в тройку самых любимых мультфильмов у детей в возрасте от семи до десяти лет. Высокие оценки у аудитории также собирают "Монсики", "Енотки" и "Тайны медовой долины".