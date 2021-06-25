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25.06.2021 12:14
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм" за полгода показал 400 часов мультиков на телеканалах РФ

Текст: Наталья Лебедева

Проекты "Союзмультфильма" неизменно вызывают большой интерес у зрителей всех возрастов. И вполне закономерно анимационные фильмы и сериалы самой известной в России киностудии занимают лидирующие позиции по количеству просмотров. Только за первые шесть месяцев 2021 года на телевизионных экранах было показало свыше 400 часов анимационного контента "Союзмультфильма".

Фото: kinopoisk.ru
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"Проекты киностудии "Союзмультфильм" традиционно пользуются высоким зрительским спросом. И дело не только в количестве контента, но и в его качестве. Особенно важно, что последнее время наибольшую популярность завоевывают новые сериалы", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также она подчеркнула, что новые мультсериалы, появившиеся в последние три года, были созданы при поддержке Минкультуры России. "Мы рады их успеху и признанию у современных детей и родителей", - добавила министр.

По данным Mediascope, каждый второй житель страны в возрасте от четырех до 45 лет видел хотя бы одну серию какого-либо проекта "Союзмультфильма". В топ-10 лучших мультсериалов для всей семьи попали "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", которые производятся киностудией совместно с "Первый канал. Всемирная сеть". Обновленный мультсериал "Простоквашино" в этом году ворвался в тройку самых любимых мультфильмов у детей в возрасте от семи до десяти лет. Высокие оценки у аудитории также собирают "Монсики", "Енотки" и "Тайны медовой долины".

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