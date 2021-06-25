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Срочно отключите их. С жестких дисков Western Digital начали пропадать данные

Текст:   Антон Благовещенский
25.06.2021,  
16:23
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Western Digital рекомендовала владельцам внешних жестких дисков ее производства отключить их от интернета, чтобы избежать пропажи хранящихся на них данных.

Речь идет о серии накопителей My Book Live, говорится в пояснении производителя.

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"Некоторые устройства My Book Live взломаны вредоносны ПО. В определенных случаях это приводит к сбросу к заводским настройкам, в результате чего происходит удаление всех данных", - отмечают в Western Digital.

"Мы рекомендуем отключить MyBook Live от интернета, чтобы защитить данные на устройствах", - добавляют в компании. Специалисты в настоящее время изучают проблему.

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Фото: istock
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