США сгущают краски в отношении будущего Афганистана

Новости

ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса 01:49
Владимир Путин поздравил выпускников российских школ 01:18
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение 00:46
В Чехии торнадо разрушил четыре села 00:40
В Омане одобрено экстренное применение вакцины "Спутник V" 00:08
Британию предупредили об ответе РФ в случае повторения инцидентов в море 00:04
Зеленский заявил о желании отгородиться от Донбасса стеной 24.06.2021
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
Во Флориде число погибших при обрушении дома выросло до трех 24.06.2021
В Архангельской области пропал легкомоторный самолет 24.06.2021
Переболевшие COVID-19 могут получить QR-коды к 30 июня 24.06.2021
МИД: США ведут охоту за россиянами за рубежом 24.06.2021
Три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии в Ленобласти 24.06.2021
В Буэнос-Айресе признали безопасность российской вакцины "Спутник V" 24.06.2021
Под Петербургом разбился вертолет Ми-8 24.06.2021
Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила и.о. посла США 24.06.2021
Семьи погибших пожарных будут получать денежную компенсацию ежемесячно 24.06.2021
В Ростове установлен рекорд по суточной вакцинации среди горожан 24.06.2021
РФ и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров 24.06.2021
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП 24.06.2021
Захарова объяснила смысл провокации британского эсминца в Чёрном море 24.06.2021
Под Воронежем солдат погиб на учениях 24.06.2021
Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам 24.06.2021
В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд 24.06.2021
Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России 24.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
25.06.2021 00:55
Рубрика: В мире

США сгущают краски в отношении будущего Афганистана

Текст: Константин Волков
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американской разведке, афганское правительство и столица Кабул могут потерпеть крах в период от полугода до года после вывода войск США, а возможно, и через три месяца.
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP

Напомним, вывод войск международной коалиции в Афганистане начался весной и должен завершиться к памятной дате 11 сентября. Это символический шаг Вашингтона, поскольку именно после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года и началась нынешняя операция в Афганистане.

Фото: AFP/Delil SOULEIMAN
США вывели из Афганистана треть своего контингента

Однако нельзя исключать, что Вашингтон намеренно сгущает краски, чтобы в случае необходимости иметь основание начать новую операцию в Афганистане, пусть и меньшую по масштабу. Президент Афганистана Ашраф Гани и премьер Абдулла Абдулла встречаются 25 июня в Вашингтоне с президентом США Джозефом Байденом, и, как ожидается, речь пойдет о продолжении переговоров Кабула и "Талибана" (движение запрещено в России) для формирования коалиционного правительства.

Сами талибы также заявляют, что они "привержены мирным переговорам". И обещают после вывода иностранных войск учитывать права всех граждан "в свете правил ислама и благородных традиций афганского общества".

Мнение

Александр Князев, профессор факультета международных отношений СПбГУ

В отношении опасений, что боевики движения "Талибан" (запрещено в России), выйдя на границу со странами Средней Азии, не остановятся, надо напомнить, что в 2001 году практически вся территория Афганистана находилась под контролем талибов. Тем не менее никаких столкновений с силами стран Средней Азии не происходило. Сегодня среднеазиатские республики имеют устоявшиеся площадки для диалога с талибами. А позиция "Талибана" не исключает переговорного процесса внутри страны, поскольку лидеры движения понимают, что военного решения не существует.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Пентагон заявил о выводе войск США из Афганистана с опережением графика

Опасения, что талибы захватят Кабул и большую часть страны, малореальны. За последние десятилетия изменились вооруженные силы Афганистана. В частности, усилились противостоящие талибам этно-политические не пуштунские партии, некоторые из них стали чрезвычайно мощными. Например, появилась бригада афганцев-хазарейцев, воевавшая в Сирии на стороне Дамаска и получившая там боевой опыт. Американцы ее, кстати, сильно опасаются, поскольку шииты-хазарейцы ориентированы на Иран. На протяжении последних дней по всему Афганистану происходит формирование отрядов ополчения. Вооружение у них есть, мотивация тоже. И мотивация будет только усиливаться, если талибы продолжат наступление, а различные по своим взглядам движения могут объединиться в случае наступления общего неприятеля.

Афганистан вступает в новый этап гражданской войны, который будет отличаться высоким уровнем конфликтности. Но эти конфликты не будут выходить за пределы границ Афганистана, а нынешнее наступление талибов - способ набрать политический вес перед новыми переговорами о коалиционном правительстве. Да и сами талибы изменились. Они уже убедились, что не смогут легко захватить власть в стране, и сейчас элита "Талибана" пытается инкорпорироваться в жизнь страны и войти в правительство как составная часть. Они хотят реализовать свою идеологию и модель госустройства уже находясь во власти. Именно поэтому уже несколько лет идут переговорные процессы на различных площадках, в Дохе, Москве и других. Московская площадка, кстати, оказалась весьма перспективной в этом плане. Таким образом, талибы заинтересованы в том, чтобы выглядеть в глазах мирового сообщества достаточно цивилизованно.

В мире Ближний Восток Афганистан В мире США Операция НАТО в Афганистане

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
ФСБ показала видео артиллерийской стрельбы по курсу английского эсминца
Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" и ситуацию в Карабахе
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19
По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий