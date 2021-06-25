США сгущают краски в отношении будущего Афганистана

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американской разведке, афганское правительство и столица Кабул могут потерпеть крах в период от полугода до года после вывода войск США, а возможно, и через три месяца.

Напомним, вывод войск международной коалиции в Афганистане начался весной и должен завершиться к памятной дате 11 сентября. Это символический шаг Вашингтона, поскольку именно после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года и началась нынешняя операция в Афганистане.

Однако нельзя исключать, что Вашингтон намеренно сгущает краски, чтобы в случае необходимости иметь основание начать новую операцию в Афганистане, пусть и меньшую по масштабу. Президент Афганистана Ашраф Гани и премьер Абдулла Абдулла встречаются 25 июня в Вашингтоне с президентом США Джозефом Байденом, и, как ожидается, речь пойдет о продолжении переговоров Кабула и "Талибана" (движение запрещено в России) для формирования коалиционного правительства.

Сами талибы также заявляют, что они "привержены мирным переговорам". И обещают после вывода иностранных войск учитывать права всех граждан "в свете правил ислама и благородных традиций афганского общества".

Мнение

Александр Князев, профессор факультета международных отношений СПбГУ

В отношении опасений, что боевики движения "Талибан" (запрещено в России), выйдя на границу со странами Средней Азии, не остановятся, надо напомнить, что в 2001 году практически вся территория Афганистана находилась под контролем талибов. Тем не менее никаких столкновений с силами стран Средней Азии не происходило. Сегодня среднеазиатские республики имеют устоявшиеся площадки для диалога с талибами. А позиция "Талибана" не исключает переговорного процесса внутри страны, поскольку лидеры движения понимают, что военного решения не существует.

Опасения, что талибы захватят Кабул и большую часть страны, малореальны. За последние десятилетия изменились вооруженные силы Афганистана. В частности, усилились противостоящие талибам этно-политические не пуштунские партии, некоторые из них стали чрезвычайно мощными. Например, появилась бригада афганцев-хазарейцев, воевавшая в Сирии на стороне Дамаска и получившая там боевой опыт. Американцы ее, кстати, сильно опасаются, поскольку шииты-хазарейцы ориентированы на Иран. На протяжении последних дней по всему Афганистану происходит формирование отрядов ополчения. Вооружение у них есть, мотивация тоже. И мотивация будет только усиливаться, если талибы продолжат наступление, а различные по своим взглядам движения могут объединиться в случае наступления общего неприятеля.

Афганистан вступает в новый этап гражданской войны, который будет отличаться высоким уровнем конфликтности. Но эти конфликты не будут выходить за пределы границ Афганистана, а нынешнее наступление талибов - способ набрать политический вес перед новыми переговорами о коалиционном правительстве. Да и сами талибы изменились. Они уже убедились, что не смогут легко захватить власть в стране, и сейчас элита "Талибана" пытается инкорпорироваться в жизнь страны и войти в правительство как составная часть. Они хотят реализовать свою идеологию и модель госустройства уже находясь во власти. Именно поэтому уже несколько лет идут переговорные процессы на различных площадках, в Дохе, Москве и других. Московская площадка, кстати, оказалась весьма перспективной в этом плане. Таким образом, талибы заинтересованы в том, чтобы выглядеть в глазах мирового сообщества достаточно цивилизованно.