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25.06.2021,  
15:48
Текст:  Алексей Брусилов

Танки K2 Black Panther заменят американские М60 в армии Омана

Южнокорейские K2 Black Panther возможно поступят на вооружение сухопутных войск Омана. Первая информация о поставках этих основных боевых танков в королевскую армию была обнародована еще осенью 2018 года.

Тогда в Сети появились фотографии такой бронемашины в характерном пустынном камуфляже. Немного позже они прошли полномасштабные испытания на юго-востоке Аравийского полуострова.

Судя по видеокадрам, К2 демонстрировал свои скоростные возможности. Благодаря двигателю в 1500 л.с. танк массой в 55000 кг способен разгоняться до 75 км/ч.

Также состоялись заезды по пустыне и горным участкам местности, высадки на побережье с борта десантного корабля, при этом часть пути Black Panther преодолел, погрузившись в воду по самую башню.

Проводились проверки, в том числе ночные, системы управления огнем и 120-мм гладкоствольной пушки и пулеметов.

Судя по тому, что озвучены планы о приобретении 76 танков, все тесты машина успешно выдержала.

Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com
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Считается, что в первую очередь будут заменены давно уже устаревшие M60A1 и М60А3 американского производства, а затем спишут британские Challenger 2.

В минувшем году сообщалось, что южнокорейскими танками заинтересовались норвежские и польские военные. Для последних даже планируется создать специальную модификацию K2 PL с доработанной ходовой частью и измененной конструкцией корпуса.

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