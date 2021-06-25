Танки K2 Black Panther заменят американские М60 в армии Омана

Южнокорейские K2 Black Panther возможно поступят на вооружение сухопутных войск Омана. Первая информация о поставках этих основных боевых танков в королевскую армию была обнародована еще осенью 2018 года.

The first video of the South Korean main battle tank K2 designed and manufactured by Hyundai Rotem (part of the Hyundai Motor Group) being tested in Oman. According to some reports, the K2 tank won a tender announced by the Omani government for the supply of 76 main battle tanks pic.twitter.com/IQiLH2694U — Asia.India-Defense (@Xia257) June 23, 2021

Тогда в Сети появились фотографии такой бронемашины в характерном пустынном камуфляже. Немного позже они прошли полномасштабные испытания на юго-востоке Аравийского полуострова.

Судя по видеокадрам, К2 демонстрировал свои скоростные возможности. Благодаря двигателю в 1500 л.с. танк массой в 55000 кг способен разгоняться до 75 км/ч.

Также состоялись заезды по пустыне и горным участкам местности, высадки на побережье с борта десантного корабля, при этом часть пути Black Panther преодолел, погрузившись в воду по самую башню.

Проводились проверки, в том числе ночные, системы управления огнем и 120-мм гладкоствольной пушки и пулеметов.

Судя по тому, что озвучены планы о приобретении 76 танков, все тесты машина успешно выдержала.

Считается, что в первую очередь будут заменены давно уже устаревшие M60A1 и М60А3 американского производства, а затем спишут британские Challenger 2.

В минувшем году сообщалось, что южнокорейскими танками заинтересовались норвежские и польские военные. Для последних даже планируется создать специальную модификацию K2 PL с доработанной ходовой частью и измененной конструкцией корпуса.