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09.09.2020,  
13:44
Текст:  Алексей Моисеев

Сможет ли танк K2PL заменить устаревшие Т-72М1 и PT-91 армии Польши

На 28-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2020, проходящей в польском Кельце, компания Hyundai Rotem из Южной Кореи представила танк K2 PL.

Эта бронемашина является дальнейшим развитием уже известного K2 Black Panther. Внешне она отличается усиленным бронированием корпуса и башни. Также большое внимание уделено защите боковых проекций, корму прикрывают решетчатые экраны. Установлен дистанционно управляемый 12,7-мм зенитный пулемет.

Обращает на себя внимание то, что место механика-водителя находится по центру, а не слева, как сейчас. Из-за того, что боевая масса возрастет, ходовая часть получит по одному дополнительному опорному катку с каждого борта.

Ожидается, что данная разработка примет участие в конкурсе по организации в Польше производства танка нового поколения Wilk, который сменит устаревшие Т-72М1 и PT-91 Twardy. Всего, по разным данным, должно быть выпущено от 500 до 800 единиц.

Замыслы грандиозные, но за счет чего будет вестись финансирование? Если нынешняя версия К2 уже оценивается в 9 млн долларов, то сколько будет стоить вариант, прошедший модернизацию?

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org
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Сами поляки очень скептически относятся к перспективе принятия на вооружение южнокорейской машины. Так, в одном из комментариев в Сети прямо было написано, что у Польши нет денег. Поэтому до 2040 года в их армии останутся PT-91, "перекрашенные Т-72", "голые" Leopard 2A5 и Leopard 2 PL, модернизация которых, вероятно, и закончится к указанному сроку.

Южная Корея, учитывая очевидный успех на международных рынках вооружений своей 155-мм самоходной гаубицы К-9 Thunder, в последние несколько лет начала усилено рекламировать и Black Panther. Пока данных о закупках нет, но сообщалось, что к этому танку есть определенный интерес со стороны военных Омана и Норвегии.

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