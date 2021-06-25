Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 3,3%

Тарифы на коммунальные услуги с июля вырастут не более чем на 3,3%. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

При допустимом среднем росте в 4%, фактический размер индексации составит 3,3%. В прошлом году плата за коммунальные услуги выросла на 3,1%.

ФАС проконтролирует, соблюдаются ли регионами установленные правительством предельные индексы подорожания коммунальных услуг. При выявлении нарушений компаниям будут выдавать предписания снизить тарифы.

В прошлом году ведомство выдало 96 таких предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. В целом удалось выявить 2,4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств в тарифах.