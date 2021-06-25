Темпы отгрузки вакцин против COVID-19 увеличиваются

Темпы отгрузки вакцин против COVID-19 в регионы увеличиваются в зависимости от возросшего спроса и заявок на получение препарата. Об этом сообщили "Российской газете" в холдинге "Нацимбио", который по поручению правительства выполняет обязанности оператора в организации поставок вакцин по стране.

Поставлять в регионы вакцинные препараты "с запасом" нецелесообразно, поскольку они требуют особых условий хранения и соблюдения "холодовой цепи" при транспортировке и использовании. Но сейчас в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и принимаемыми в регионах решениями о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий, спрос на вакцины резко вырос. В результате ряд регионов сообщает о нехватке препаратов. В частности, недостаток вакцин ощущается в Хабаровском крае, Комсомольске-на -Амуре, Новосибирске, Башкортостане, некоторых других регионах.

"Вся поступающая от производителей продукция отгружается в соответствии с распределением Минздрава РФ и заявками регионов в круглосуточном режиме, - сообщили "РГ" в "Нацимбио". - В настоящий момент запрос со стороны регионов на вакцины против коронавирусной инфекции заметно увеличивается, и, соответственно, холдинг "Нацимбио" соразмерно увеличивает темпы отгрузки препаратов с центрального распределительного склада. В частности, в Хабаровский край в течение двух дней будет доставлено 65 тысяч комплектов вакцин".