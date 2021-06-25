Трудовые мигранты смогут получать больше электронных госуслуг

Для трудовых мигрантов расширят перечень госуслуг, которые они смогут получать удаленно в электронном виде. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минцифры, проходит общественное обсуждение.

Так, например, иностранный гражданин, который работает в России, сможет запросить сведения о нем из информационной системы учета мигрантов, которыми обмениваются государственные и муниципальные власти, направить заявку на их корректировку, предоставить доступ к необходимой информации о себе страховым организациям, банкам, работодателям.

Перечень электронных услуг для иностранных граждан будет расширяться. планируется, что в дальнейшем они смогут удаленно заключать трудовые договоры с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, а также пользоваться информационными сервисами.